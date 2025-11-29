Accident CHOC à Jijel : Un bus dérape et finit sa course dans une maison [IMAGES]

Choc et stupeur à Jijel ce samedi en fin d’après-midi : un bus de voyageurs a violemment percuté le mur d’une maison, faisant 15 blessés, dont six dans un état critique

L’incident s’est produit au niveau du lieu-dit Boumessaoud, sur le territoire de la commune d’Ouled Rabah, relevant de la daïra de Sidi Maarouf.

Selon les premières constatations, le véhicule a dérapé avant de terminer sa course en s’encastrant de plein fouet contre la façade d’une maison. La violence du choc est attestée par le nombre de blessés graves et par le fait que le mur de l’habitation ait servi de point d’impact final.

L’alerte a été donnée à 17h24. Les unités de la Direction de la Protection civile ont été immédiatement déployées sur les lieux. Quinze personnes ont été blessées, dont six sont dans un état grave. L’ensemble des victimes a été évacué en urgence vers les centres sanitaires locaux pour une prise en charge médicale.

Une enquête officielle sera ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes et précises de cette perte de contrôle spectaculaire et dramatique. L’objectif est de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à l’impact contre l’habitation.

Entre accidents spectaculaires et dangers invisibles : la vigilance avant tout

Mais alors que la wilaya de Jijel est encore sous le choc de cet accident, un autre danger, moins spectaculaire mais tout aussi mortel, continue de menacer les foyers algériens : le monoxyde de carbone, surnommé « l’assassin silencieux ».

Chaque hiver, ce gaz inodore et invisible transforme des habitations ordinaires en scènes de tragédie. Ces drames sont souvent liés à des négligences : manque de ventilation, appareils vétustes ou non-conformes.

Pour sensibiliser la population, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a lancé sa campagne « Un hiver sans accident… pour une chaleur en toute sécurité ». Les agents sillonnent les quartiers pour rappeler des gestes simples mais vitaux : aérer cinq minutes par jour, ne jamais obstruer les grilles de ventilation, et faire contrôler les installations.

Le Lieutenant-Colonel Bernaoui de la DGPC confirme : « La majorité des drames sont liés à l’absence de conditions de sécurité. » En partenariat avec des acteurs comme Sonelgaz, l’action se renforce par la distribution de détecteurs et l’intensification des messages de prévention.