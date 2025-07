Accident aérien mortel à M’sila : un ingénieur périt en testant son avion artisanal [vidéo]

Il avait pris l’habitude de scruter le ciel au-dessus de Ouled Mansour, dans la wilaya de M’Sila, à la recherche de ces ascendances qui portent les rêves d’aviation légère. Yazid, ingénieur et passionné d’aéronautique, s’y était encore élancé ce lundi soir, aux commandes de l’avion qu’il avait conçu de ses mains. Mais cette fois, le vol s’est terminé dans la poussière d’un champ. Transporté d’urgence à l’hôpital, il n’a pas survécu à ses blessures.

Il rêvait de cieux utiles, de petits avions au service des champs et des récoltes. Dans l’atelier où il assemblait ses pièces, Yazid bricolait moins qu’il ne bâtissait un projet plus vaste. Prouver qu’un seul homme, avec patience et passion, pouvait redessiner un morceau du ciel algérien. Hier soir, ce ciel l’a trahi.

Décès tragique d’un pionnier de l’aviation légère à M’sila

Le lundi 30 juin, à 19h26, les services de la Protection civile de M’sila interviennent à Ouled Mansour après le crash d’un petit avion de construction artisanale. Le communiqué précise que l’engin s’est écrasé « pendant une phase d’essai », causant des multiples blessures à son pilote, un homme âge de 50 ans. Ce dernier est pris en charge sur place puis évacué en urgence à l’hôpital de M’sila.

Dans les heures qui suivent, les premières rumeurs sur son identité circulent. Elles seront confirmées, il s’agit bien de Yazid, figure locale de l’innovation aéronautique artisanale. Hospitalisé en soins intensifs, il succombera dans la nuit, laissant derrière lui un projet inachevé, et un rêve brisé…

Le rêve aérien de Yazid se brise dans un vol d’essai dramatique à bord de son avion artisanal

Ingénieur de formation, Yazid consacrait depuis des années son temps libre à la conception de petits appareils volants. Il ne bricolait pas, il testait, étudiait, améliorait. Il avait déjà réussi quelques vols, notamment un récemment à l’aide d’un système associant voile de parapente et moteur léger, profitant des bonnes conditions aérologiques locales, notamment des thermiques de Ouled Mansour, qu’il jugeait idéales pour l’expérimentation.

Chaque vol était précédé d’une routine stricte. Assemblage sur site de l’avion, souvent démonté pour le transport, analyse des conditions météo, orientation du vent et stabilité thermique. Sans oublier la vérification des commandes et des surfaces de vol avant le décollage.

Un passionné d’aéronautique au service de l’agriculture locale

Yazid ne volait pas pour lui seul. Son objectif allait bien au-delà de l’exploit personnel. Il rêvait de concevoir des appareils légers capables de survoler les terres agricoles pour effectuer des missions d’épandage. Notamment la pulvérisation de traitements contre les insectes.

Un projet ambitieux qu’il portait seul, avec des moyens modestes, mais une rigueur d’ingénieur et une détermination de chercheur. Il voulait, disait-il, « mettre l’aéronautique au service de l’agriculture ».

Son dernier appareil, celui qui a causé sa perte, représentait un nouveau pas vers ce but. Malheureusement, le vol de lundi a été son dernier.