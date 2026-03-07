Accident à Hassi Messaoud : 2 morts et des blessés après un incendie lors d’une opération de maintenance

Le groupe énergétique algérien Sonatrach a annoncé, samedi, la survenue d’un accident sur un équipement d’intervention sous pression, appelé « snubbing », appartenant à l’entreprise nationale de services aux puits, au niveau du champ pétrolier de Hassi Messaoud.

Dans un communiqué rendu public dans la journée, le groupe précise que l’incident s’est produit aux alentours de 8 h 30 du matin, alors qu’une opération de maintenance était en cours sur cet équipement spécialisé utilisé dans les interventions sur les puits pétroliers. Durant cette opération technique, un incendie s’est déclaré au niveau de l’appareil d’intervention sous pression, provoquant une situation d’urgence sur le site.

Les équipes d’intervention et de sécurité de Sonatrach ont été immédiatement mobilisées afin de maîtriser le sinistre et d’éviter toute propagation aux installations voisines. Selon le communiqué, les équipes spécialisées ont rapidement mis en œuvre les procédures de sécurité prévues dans ce type de situation. Le puits concerné a été fermé à titre préventif afin de sécuriser l’opération et de limiter les risques liés à la pression et aux hydrocarbures.

Grâce à l’intervention rapide des équipes techniques, le feu a pu être maîtrisé puis totalement éteint. Le groupe pétrolier a assuré que la situation a été rapidement placée sous contrôle et que l’incident n’a pas entraîné d’extension de l’incendie à d’autres infrastructures du site.

Un bilan humain lourd et des blessés évacués vers les hôpitaux

Malgré la maîtrise rapide de l’incident, l’accident a entraîné un bilan humain particulièrement lourd. Selon le communiqué de Sonatrach, deux travailleurs ont perdu la vie après avoir succombé aux blessures subies lors de l’incendie.

Quatre autres employés ont également été blessés à des degrés divers. Les victimes ont été prises en charge sur place avant d’être évacuées en urgence vers les établissements hospitaliers les plus proches afin de recevoir les soins nécessaires. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur l’état de santé actuel des blessés.

Le groupe Sonatrach n’a pas fourni, pour l’heure, de détails concernant les causes exactes de l’incident. Les circonstances précises de l’accident restent donc à déterminer, et il est probable que des investigations techniques soient menées afin d’établir l’origine du sinistre et d’en tirer les conclusions nécessaires en matière de sécurité industrielle.

Le champ pétrolier de Hassi Messaoud constitue l’un des sites les plus importants de l’industrie énergétique algérienne. Situé dans le sud-est du pays, il abrite un vaste ensemble d’installations et d’équipements dédiés à l’extraction, au traitement et à la production de pétrole brut.

Considéré comme l’un des piliers de la production nationale d’hydrocarbures, ce gisement stratégique concentre une activité industrielle intense et mobilise un grand nombre de travailleurs et de services techniques. Les opérations de maintenance et d’intervention sur les puits y sont fréquentes, afin d’assurer la continuité de la production et la sécurité des installations.