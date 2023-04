Accès gratuit DOROUSCOM : Algérie Télécom offre un code promo

Algérie Télécom, l’opérateur téléphonique algérien, a lancé une nouvelle offre promotionnelle sur sa plateforme éducative « DOROUSCOM ». Cette offre permet à ses clients de bénéficier d’un accès mensuel gratuit en utilisant un code promotionnel. L’opérateur a souligné que cette promotion est en l’honneur de la journée nationale du savoir.

En effet, Algérie Télécom a lancé une promotion sur sa plateforme éducative DOROUSCOM à l’occasion de la journée nationale du savoir. Cette promotion permet à ses clients de bénéficier d’un accès mensuel gratuit en utilisant un code promotionnel lors de l’achat d’un abonnement du 16 au 30 avril. La plateforme éducative en ligne propose des cours de soutien pour les cycles primaire, moyen et secondaire. Cette initiative confirme l’engagement citoyen d’Algérie Télécom à offrir des services innovants pour soutenir l’éducation des enfants en Algérie.

DOROUSCOM est une plateforme éducative en ligne qui propose des cours de soutien dans différentes matières pour les cycles primaire, moyen et secondaire. Les cours sont conformes au programme éducatif national. Les clients peuvent bénéficier de l’accès mensuel gratuit en utilisant le code promotionnel lors de l’achat d’un abonnement du 16 au 30 avril. Cette offre est disponible dans toutes les agences commerciales d’Algérie Télécom sur l’ensemble du territoire national.

Algérie Télécom : un engagement citoyen en offrant des services innovants

Cette initiative d’Algérie Télécom vise à renforcer son engagement citoyen et sa volonté d’offrir des services innovants. Et a pour but d’offrir des services innovants à tous les membres de la famille et à accompagner les enfants scolarisés dans leur parcours éducatif. La plateforme web éducative DOROUSCOM est un outil précieux pour les parents qui souhaitent soutenir leurs enfants dans leurs études à domicile.

En proposant cette offre promotionnelle, Algérie Télécom souhaite faciliter l’accès à ces ressources pour le plus grand nombre, estimant que l’éducation est un enjeu majeur pour l’Algérie, et l’accès à des ressources pédagogiques de qualité est essentiel pour assurer la réussite des élèves.

Pour conclure, il est important de souligner que la journée nationale du savoir est célébrée chaque année en Algérie le 16 avril, célébrant le savoir et la connaissance en Algérie. Elle vise à sensibiliser la population à l’importance de l’éducation pour le développement du pays. Algérie Télécom a donc choisi cette journée pour offrir cette promotion sur sa plateforme éducative.