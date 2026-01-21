Accès au crédit en Algérie : ce que change la nouvelle convention bancaire signée à Alger

L’accès au financement reste l’un des principaux défis pour les petites et moyennes entreprises en Algérie. Face à cette situation, une nouvelle initiative vient renforcer les mécanismes de soutien existants.

À Alger, une convention stratégique a été signée entre deux acteurs publics du secteur financier. Son objectif est de faciliter l’octroi de crédits d’exploitation aux PME et sécuriser leur continuité économique.

Financement des PME en Algérie : la CNEP-Banque et le FGAR s’allient pour sécuriser les crédits d’exploitation

La CNEP-Banque et le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) ont officialisé, mardi à Alger, un accord portant sur la garantie des crédits d’exploitation accordés aux petites et moyennes entreprises. L’information a été confirmée par un communiqué de la banque publique, qui précise les contours de cette coopération institutionnelle.

Concrètement, à travers cette convention, le FGAR assurera la couverture des crédits d’exploitation octroyés par la CNEP-Banque aux PME. Le dispositif repose sur la mise à disposition de garanties financières. Elles réduisent le risque bancaire et lèvent certains obstacles auxquels les entreprises font face lors de la recherche de financements.

Un mécanisme de garantie pour faciliter l’accès au crédit des entreprises

Selon les explications fournies par la CNEP-Banque, l’accord vise à renforcer l’accompagnement financier des petites et moyennes entreprises. Il concerne plus particulièrement celles confrontées à des contraintes de trésorerie ou à des exigences élevées en matière de garanties.

Plus précisément, la convention prévoit :

La prise en charge partielle du risque lié aux crédits d’exploitation par le FGAR

Un accès facilité au financement bancaire pour les PME éligibles

Un soutien à la stabilité et à la continuité de l’activité économique des entreprises concernées

Ce mécanisme de garantie s’inscrit dans une logique de soutien ciblé au tissu productif national. En tenant compte des spécificités et des fragilités des PME, il permet de mieux sécuriser l’accès au financement.

CNEP – FGAR : une signature officielle en présence des dirigeants des deux institutions

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de la direction générale de la CNEP-Banque, à Alger. Elle a réuni le directeur général de la CNEP-Banque, Sid Ahmed Bouziani, et le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME, El-Hadi Temmam, ainsi que des cadres des deux établissements.

Cet événement marque une étape supplémentaire dans la coordination entre les structures financières publiques. Il vise à mieux répondre aux besoins de financement des entreprises et à renforcer la confiance entre banques et opérateurs économiques.