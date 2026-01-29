Accès à l’énergie : un rapport de AFREC place l’Algérie parmi l’élite africaine

L’Algérie figure parmi les rares pays du continent africain ayant réussi à garantir un accès quasi universel à l’électricité et au gaz naturel. C’est ce que révèle un rapport récent de la Commission africaine de l’énergie (AFREC), qui salue les performances du pays en matière de couverture énergétique, malgré une croissance démographique soutenue et des défis régionaux persistants.

Une couverture énergétique proche de 100 %

Dans son rapport intitulé « L’objectif 7 des Objectifs de développement durable en Afrique », la Commission africaine de l’énergie souligne que l’Algérie a assuré l’accès à l’électricité et au gaz naturel à près de 100 % de sa population. Un résultat notable à l’échelle continentale, rendu possible grâce à des politiques publiques constantes et à une infrastructure énergétique solide.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie écrase la concurrence et reste numéro 1 du gaz en Espagne

Selon le document, l’Algérie a réussi à maintenir ce niveau élevé de couverture malgré l’augmentation du nombre de ménages. Cette performance repose notamment sur un réseau de distribution dense et modernisé, une chaîne d’approvisionnement efficace, ainsi qu’un engagement gouvernemental visant à intégrer rapidement les nouveaux foyers aux systèmes énergétiques existants.

L’Algérie en tête en Afrique du Nord

Le rapport place l’Algérie en tête des pays d’Afrique du Nord en matière de taux d’électrification, avec une couverture avoisinant les 100 %. Le pays se distingue également par ses résultats dans le domaine du cuisson propre, en répondant à plus de 99 % des besoins des ménages, principalement grâce au gaz naturel.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport maritime et commerce extérieur : l’Algérie renforce sa présence en Méditerranée

La Commission met en avant les programmes de soutien mis en œuvre par les pouvoirs publics, qui ont permis de généraliser l’accès à des solutions énergétiques propres et durables. Cette stratégie a contribué à réduire l’usage de combustibles polluants et à améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans les zones rurales et enclavées.

Des avancées saluées dans les énergies renouvelables

Outre les réseaux conventionnels, l’AFREC souligne les progrès réalisés par l’Algérie dans le développement des énergies renouvelables. Le pays a engagé plusieurs projets visant à diversifier son mix énergétique, en particulier dans le solaire, afin de renforcer la durabilité de son modèle énergétique et de préparer la transition à long terme.

Ces efforts s’inscrivent dans une vision stratégique visant à consolider la sûreté énergétique nationale tout en répondant aux engagements climatiques et environnementaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Vers la fin du stress hydrique en Algérie ? Les barrages reprennent des couleurs en ce début 2026

À l’échelle du continent, le contraste reste frappant. Le rapport indique qu’environ 563 millions d’Africains n’ont toujours pas accès à l’électricité, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Le taux moyen d’électrification en Afrique atteint seulement 61 %.

La situation est encore plus préoccupante en matière de cuisson propre. Seuls 35 % des Africains disposent de solutions modernes, tandis que plus de 940 millions de personnes continuent de dépendre de combustibles polluants, avec des conséquences directes sur la santé et l’environnement.

La Commission africaine de l’énergie identifie le financement comme l’un des principaux obstacles à la réalisation de l’accès universel à l’énergie d’ici 2030. Les besoins d’investissement sont estimés à 50 milliards de dollars par an pour l’électricité et à 4 milliards de dollars annuels pour généraliser les solutions de cuisson propre.

Face à ces défis, l’AFREC appelle à un renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé afin de mobiliser les ressources nécessaires. Dans ce contexte, l’expérience algérienne apparaît comme un modèle régional, démontrant qu’une politique énergétique cohérente et soutenue peut produire des résultats durables à l’échelle nationale.