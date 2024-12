Accès à la salle de prière collective : Djamaâ El-Djazaïr annonce de nouveaux horaires

La direction de la Grande Mosquée d’Alger a informé, ce jeudi, les fidèles et visiteurs des nouveaux horaires d’accès à la salle de prière. Ce changement affecte l’heure d’ouverture de la salle de prière dans l’espace de la mosquée, une annonce qui vise à améliorer l’organisation et à mieux répondre aux besoins des priants.

La Grande Mosquée d’Alger annonce de nouveaux horaires pour la salle de prière

La direction de la Grande Mosquée d’Alger a pris une mesure qui devrait améliorer l’organisation des prières et la gestion des espaces de la mosquée. Ce nouvel horaire, qui entre en vigueur dès demain, vendredi, est une initiative bienvenue pour les fidèles et les visiteurs qui fréquentent ce lieu emblématique de la capitale algérienne.

Selon le communiqué officiel, les horaires seront désormais modifiés et la salle de prière ouvrira ses portes à partir de 11h45, au lieu de l’horaire habituel.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de la direction de la Grande Mosquée d’Alger de réguler l’afflux des visiteurs tout en garantissant un environnement plus serein et ordonné. En effet, la Grande Mosquée d’Alger, l’une des plus grandes et des plus prestigieuses d’Afrique, accueille quotidiennement un grand nombre de fidèles, que ce soit pour les prières ou les visites culturelles. L’ajustement des horaires semble être une réponse aux besoins logistiques liés à l’afflux important de personnes.

À LIRE AUSSI : Un imam se suicide dans sa mosquée après avoir dénoncé des « injustices »

Le nouvel horaire pourrait avoir plusieurs impacts positifs. D’une part, il permettra une meilleure gestion des foules et une organisation plus fluide des prières, notamment durant les moments de forte affluence, comme le vendredi, jour sacré pour les musulmans. D’autre part, cela pourrait offrir aux visiteurs un environnement plus paisible, propice à la prière et à la méditation.

L’organisation et la sécurité des prières, une priorité

Il est probable que ce nouvel aménagement des horaires soit également une réponse à des préoccupations logistiques et de sécurité, afin d’assurer que chaque fidèle puisse prier dans les meilleures conditions possibles, sans congestion ni attente excessive.

L’application de ce nouveau planning ne devrait pas poser de difficultés majeures pour les visiteurs habituels de la mosquée. La direction de la Grande Mosquée d’Alger a précisé que les horaires de prière seront également ajustés en fonction de cette nouvelle organisation, mais que les priants ne devraient pas être affectés dans leur pratique quotidienne.

À LIRE AUSSI : Ramadan 2024 – Alger : l’ETUSA lance un nouveau dispositif pour la prière des tarawih

Les autorités de la mosquée ont aussi indiqué qu’elles continueront à suivre l’évolution de la situation pour d’éventuelles autres modifications dans le futur.