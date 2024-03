Accélération du processus de numérisation au menu de la Réunion du Gouvernement

Ce mercredi, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion gouvernementale, avec l’analyse et à l’évaluation de plusieurs dossiers, dont l’accélération du processus de numérisation.

En effet, selon un communiqué officiel, des décrets exécutifs liés à des projets de développement stratégiques ont été passés en revue lors de cette rencontre. Parmi ceux-ci figurent des initiatives majeures telles que l’extension du réseau ferroviaire et le programme national de dessalement de l’eau de mer.

De plus, un des sujets examinés était le projet de la voie ferrée Béchar-Tindouf-Gara Djebilet. Ce projet ambitieux vise à améliorer la connectivité régionale et à faciliter le transport des marchandises et des voyageurs.

Le programme national de dessalement de l’eau de mer, lancé par le Président de la République, cherche à renforcer la sécurité hydrique du pays. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer l’accès à l’eau potable à l’échelle nationale.

Accélération de la numérisation au menu

En outre, le gouvernement a examiné les moyens de coordonner les efforts de divers secteurs pour accélérer le processus de numérisation. Cela inclut notamment l’optimisation des échanges de données et de fonctionnalités entre les différents systèmes informatiques.

De plus, un exposé sur la campagne labours-semailles 2023/2024 et la prochaine campagne moisson-battage a été présenté lors de la réunion. Le gouvernement a souligné l’importance de mettre en œuvre les mesures de soutien annoncées par le Président en faveur des agriculteurs, et des avantages accordés, le gouvernement s’est engagé à fournir un soutien technique et opérationnel aux agriculteurs à travers différents établissements publics. Cette démarche vise à renforcer le secteur agricole et à garantir la sécurité alimentaire du pays.

Pour conclure, la réunion gouvernementale présidée par Nadir Larbaoui a mis en lumière l’engagement continu du gouvernement envers le développement économique et social du pays, et ce examinant ces dossiers clés et en adoptant des mesures concrètes, le gouvernement démontre sa volonté de répondre aux défis actuels et de créer un avenir prospère pour tous les citoyens.