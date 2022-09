AC Milan : Maldini fait planer le suspense sur l’avenir de Bennacer

Ismael Bennacer tarde toujours à prolonger son contrat avec l’AC Milan. Les deux parties ne sont pas encore parvenues à trouver un accord. Le directeur sportif des Rossoneri, Paolo Maldini, évoque le dossier pour la première fois.

Arrivé à l’AC Milan en été 2019, Ismael Bennacer à réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de l’équipe. Mieux, son niveau connait une marge de progression impressionnante. De quoi inciter les responsables milanais à le blinder et barrer ainsi la route aux courtisans.

Comme tout le monde le sait, plusieurs entrevues ont eu lieu entre les deux parties. Mais elles ne sont pas parvenues à trouver un accord. Autrement dit, les négociations n’ont pas abouti en ce qui concerne notamment l’aspect financier.

Ayant accordé une interview à « Sky Sports » avant le match AC Milan-Dynamo Zaghreb, le directeur sportif des Rosseneri, Paolo Maldini, évoque pour la première fois la situation contractuelle des joueurs que la direction veut les prolonger. « Nous avons déjà commencé à parler du renouvellement du contrat de Leao depuis un certain temps, à la fois avec Rafa et avec Bennacer et Kalulu. Les renouvellements peuvent être simples ou compliqués : la volonté du joueur est essentielle, car la volonté du club est là ». Dira-t-il. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a jeté le flou sur la prolongation du petit lutin algérien.

Rappelons que la « Gazzetta Dello Sport » a déjà évoqué le dossier de la prolongation du contrat de Bennacer. Elle a révélé que les négociations coincent sur l’aspect financier car les agents du joueur exigent un salaire annuel de 4,5 millions d’Euros. A noter que le milieu de terrain international perçoit actuellement un salaire annuel de 1,5 millions d’Euro et dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’Euros.

AC Milan-Dynamo Zeghreb : Bennacer élu homme du match

Ismael Bennacer affiche une forme éblouissante depuis l’entame de l’actuel exercice. Hier soir face au Dynamo Zaghreb, dans le cadre de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions Européenne, il a enchainé une nouvelle bonne performance. Avec 90% de passes réussies, il aura contribué à la victoire de son équipe, qui s’est imposée sur un score sans appel de trois buts à un.

La prestation du premier ordre qu’a fourni le milieu international a été récompensée puisqu’il a été élu homme du match. Bennacer demeure l’un des internationaux qui pètent la forme en ce début de saison, à la grande rassurance du sélectionneur national Djamel Belmadi avant l’entame du stage du mois de septembre.