AC Milan : la date du retour de Bennacer connue

Ismael Bennacer a raté plusieurs importants matchs de l’AC Milan en raison d’une blessure. Mais il est proche de renouer enfin avec la compétition officielle. Un retour tant attendu par l’entraineur Stefano Pioli vu le très grand poids du joueur au sein de la formation milanaise.

Ismael Bennacer est indisponible depuis le 30 janvier dernier. Et pour cause, il a contracté une blessure à l’entrainement au niveau de la cuisse. Ce qui l’a contraint de faire l’impasse sur d’importants matchs de son équipe. Le derby milanais face à l’éternel rival l’Inter de Milan, le match de la Ligue des Champions Européenne face à Tottenham ainsi que les deux matchs de championnat face à Torino et à Monza.

Certes, l’AC Milan a réalisé trois victoires et une défaite face à l’Inter seulement dans les quatre matchs où Bennacer était absent, mais il n’en demeure pas moins que l’absence de ce dernier s’est faite ressentir. Il faut dire que cela prouve la grande importance du milieu de terrain international au sein de la formation milanaise.

Quelle est la date du retour de Bennacer ?

Il faut dire aussi que la blessure de Bennacer n’est pas méchante. Ayant repris du service la semaine passée, il aurait pu jouer face à Tottenham, mercredi passé, et à Monza hier soir. Mais le staff technique du club, en concertation avec le staff médical, a jugé utile de le ménager. Et ce, par mesure de précaution.

Mais selon « Sky Sports », le milieu de terrain international est plus que jamais proche d’un retour. En effet, il devrait renouer avec la compétition officielle dimanche prochain le 26 février. Ce sera à l’occasion de la grande affiche de la Serie A ; AC-Milan-Atalanta Bergame. Seulement, il ne devrait pas débuter parmi le onze de départ, mais plutôt être incorporé au cours du match, indique la même source.

Un retour tant attendu par l’entraineur Stefano Pioli. La raison est simple, il s’agit d’un élément incontournable au sein de la formation des Rossoneri.