AC Milan : Bennacer revient sur son superbe but face à Atalanta

Ismael Bennacer monte en puissance. Le jeune milieu de terrain international s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la formation de l’AC Milan.

Ismael Bennacer a réalisé un très bon début de saison avec l’AC Milan. Epoustouflant face à l’Udinese, il a enchainé une bonne performance le week-end dernier face à l’Atalanta.

Mieux, le milieu de terrain international s’est distingué par un but d’anthologie. Après avoir éliminé un défenseur adverse dans la surface de réparation, il a lancé un tir sans élan, ne laissant ainsi aucune chance au gardien de but de l’Atalanta.

Un but ô combien important, faut-t-il le dire. En effet, il a permit aux Rossoneri de revenir de leur déplacement avec un précieux point et du coup, rester collés au peloton de tête.

— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 22, 2022