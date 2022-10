AC Milan: Bennacer revient sur son capitanat historique face à Chelsea

Le milieu de terrain international, Ismael Bennacer, revient sur son capitanat historique face à Chelsea. Il livre aussi ses impressions à propos de la défaite amère concédée à Stamford Bridge face aux Blues.

Ismael Bennacer a vécu des moments historiques dans la soirée d’hier à l’occasion du match ayant opposé l’AC Milan à Chelsea. En effet, il a hérité du brassard de capitaine. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est rentré dans l’histoire par la grande porte puisqu’il le devient le premier joueur Algérien et Arabe à avoir été désigné capitaine d’une prestigieuse équipe comme l’AC Milan.

A l’issue du match, le milieu de terrain international revient sur son capitanat. « Lorsque vous portez le brassard de capitaine d’une équipe comme l’AC Milan, vous devrez donner plus et montrer que vous le méritez. Seulement, j’aurais souhaité que cet évènement coïncide avec une victoire face au Chelsea. On a perdu le match, certes, mais c’est ça le football ». A-t-il déclaré au micro du site officiel du club milanais.

A noter que la joie de Bennacer ne s’est pas complétée car son équipe a prit une raclée face à Chelsea sur un score sans appel de trois buts à zéro.

« Il faut vite relever la tête »

Par ailleurs, le milieu de terrain des Verts livre ses impressions à propos de la défaite concédée à Stamford Bridge. « Il Capitano » appelle ses coéquipiers à se remettre en question, et vite.

« On a manqué l’envie de gagner…C’est toujours mal de perdre un match sur un tel score lourd. Mais on doit mettre la défaite face à Chelsea aux oubliettes. On doit relever la tête et vite se remettre en question à partir du prochain match qui nous opposera à la Juventus ». Dira-t-il.

L’AC Milan devra maintenant se projeter sur le championnat italien. Samedi, il accueillera la Juventus, dans une grande affiche de la 9e journée de la « Serie A ».