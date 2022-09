AC Milan : Bennacer revient sur la victoire face à l’Inter

Ismael Bennacer a enchainé une nouvelle bonne performance lors du derby milanais face à l’Inter. Il revient sur la brillante et précieuse victoire décrochée par son équipe aux dépens de l’éternel rival.

Le derby della Madonnina, opposant l’AC Milan à l’Inter, de la nouvelle saison 2022/2023 a eu lieu hier après-midi. Il s’est soldé sur le score de trois buts à deux en faveur des Rossoneri.

Sans surprise, Ismael Bennacer a été aligné parmi le onze de départ. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a enchainé une nouvelle contre performance. Il a contribué à la brillante et précieuse victoire de son équipe.

Le milieu de terrain international algérien a encore une fois réalisé des statistiques impressionnantes lors du grand derby milanais. En effet, et ayant joué l’intégralité du match, il a gagné 10 duels sur 12, avec 1 dribble réussi, 3 bonnes interventions ou encore, 49 touches de balles, 4 passes clés. Mieux, il a reçu une très bonne note de 8,1/10, selon le site spécialisé « SofaScore ».

Le petit lutin algérien ne cesse d’impressionner en ce début de saison. Il est déterminé de faire une grande saison.

« Remporter un derby a une saveur particulière »

Ismael Bennacer a livré ses impressions à propos de la victoire de son équipe face à l’éternel rival, l’Inter de Milan. « Remporter un derby a une saveur particulière. Je crois que c’est grâce à notre bon état d’esprit qu’on s’est imposés face à l’Inter. Seulement, on ne doit pas s’enflammer après avoir remporté le derby, mais plutôt garder les pieds sur terre, tout en allant doucement mais sûrement ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à « Abu Dhabi Sport ».

Le petit lutin algérien affirme que lui et ses coéquipiers devront se projeter sur leur prochain rendez-vous en Ligue des Champions Européenne. « On devra mettre notre victoire face à l’Inter aux oubliette et se concentrer désormais sur notre prochain rendez-vous en Ligue des Champions Européenne. On devra réaliser une bonne opération lors du match qui nous opposera au représentant autrichien, Red Bull Salzburg ».