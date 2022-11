AC Milan : Bennacer, OK pour rempiler

Ismael Bennacer devrait prolonger son contrat avant la fin de l’année 2022. Les médias italiens parlent d’un accord entre l’agent du joueur et les responsables de l’AC Milan. Les deux parties devraient passer bientôt à l’action.

Arrivée à l’AC Milan en été 2019, Ismael Bennacer a réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de la formation des Rossoneri. Il est sur une courbe ascendante impressionnante d’une saison à l’autre. C’est tout à fait logique que les responsables du club veulent à tout prix le blinder, notamment après le départ de Franck Kessié l’été passé vers le FC Barcelone.

A une année et demie de la fin de son contrat, l’avenir de milieu de terrain international continue à faire l’actualité dans l’entourage milanais. Il faut dire que le joueur a été approché par les responsables de son club pour rempiler, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord. Autrement dit, les négociations n’ont pas abouti en ce qui concerne notamment l’aspect financier.

Mais un rebondissement a eu lieu sur le dossier Bennacer. En effet, et comme il fallait s’y attendre, l’agent du joueur a rencontré les responsables milanais il y a quelques jours. Les deux parties sont parvenues à trouver un accord de principe, rapporte « La Gazzetta Dello Sport ». Si tout se déroule comme prévu, le jeune milieu de terrain devrait signer un nouveau contrat avant la fin de l’année 2022. Désormais, il ne reste que quelques détails à régler pour que le joueur passe à l’action.

Quel est le nouveau salaire de Bennacer ?

Selon la même source, Ismaël Bennacera aura une revalorisation salariale très importante. En effet, il percevra un salaire annuel de 4 millions d’Euros, soit une augmentation de 2,5 millions d’Euros. Amplement mérité pour le joueur qui s’est imposé comme le nouveau maitre à jouer des Rossoneri.

Mieux, il aura également des bonus au terme de chaque saison. Tout ça pour un nouveau contrat qui s’étalera pour cinq autres saisons, soit jusqu’en 2027.

Seulement, les responsables de l’AC Milan et l’agent du joueur n’ont pas évoqué la clause libératoire. Cette dernière est estimée à 50 millions d’Euros. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas s’il elle sera maintenue dans le nouveau contrat ou non.

Ismael Bennacer est actuellement concentré avec la sélection nationale et les deux matchs amicaux face au Mali et à la Suède. A son retour à Milan, on s’attend à ce qu’il s’assoit avec les responsables de son club pour régler les derniers détails et signer ainsi son nouveau contrat qui prendra effet jusqu’en 2027.