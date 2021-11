AC Milan : Bennacer nominé pour le prix du meilleur joueur d’octobre

Ce fut une année fructueuse pour les Fennecs, pleine de victoires, de succès, de titres, ainsi que des records. En effet, les hommes de Belmadi assurent toujours de bons matchs, faisant ainsi de la joie au public sportif et aux supporters.

Malgré les perturbations de l’entrainement causé par la pandémie de la Covid-19, les Verts ne semblent pas abandonner. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ne reculent désormais devant rien.

C’est le cas également pour le milieu de terrain de Belmadi, Ismael Bennacer en l’occurrence. Ce dernier a su s’imposer dans l’équipe nationale, mais aussi dans son club italien, l’AC Milan.

Bennacer et 3 de ses coéquipiers nominés pour le Prix du joueur d’octobre

Après un mois rempli de succès, l’administration de l’AC Milan a nominé quatre de ses meilleurs joueurs pour le Prix du joueur du mois d’octobre.

Parmi ces quatre footballeurs, figure évidemment l’Algérien Ismael Bennacer. Le milieu de terrain est officiellement nominé pour le Prix du joueur du mois d’octobre, et ce, après un vote sur la page Facebook officielle de l’AC Milan.

Le public sportif doit donc choisir le meilleur joueur entre ces quatre : l’Algérien Ismael Bennacer, le Français Olivier Giroud, le Danois Simon Kjær et l’Italien Sandro Tonali. Tout le monde peut voter, il suffit juste d’accéder à ladite page et sélectionner son joueur préféré.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que l’entraineur Stefano Pioli de l’AC Milan a dernièrement fait l’éloge de son milieu de terrain algérien, après les grandes prestations qu’a montré ce dernier lors des derniers matchs des Rossoneri, notamment dimanche dernier face à l’AS Rome en Championnat d’Italie.

» Effectivement, Bennacer joue avec un rythme et une intensité incroyable et cela n’est jamais facile à ce niveau. En plus de posséder de grandes caractéristiques en tant que milieu de terrain, Bennacer a aussi une forte personnalité et ça nous aide énormément « , a affirmé le coach au micro de DAZN.