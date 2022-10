AC Milan : Bennacer, vous pouvez l’appeler « Il Capitano »

Ismael Bennacer portera le brassard de capitaine ce soir, à l’occasion du match de la Ligue des Champions UEFA, opposant l’AC Milan à Chelsea. Une distinction méritée pour le joueur qui s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la formation des « Rossoneri ».

Au-delà de son niveau qui connait une marge de progression impressionnante, Ismael Bennacer est entrain de prendre une autre dimension cette saison. Malgré son jeune âge (25 ans), il s’impose de fur et à mesure comme un véritable leader au sein du groupe milanais. « Bennacer est à la fois leader technique et de caractère. Il est toujours à 100% aux entrainements. Il est le capitaine et l’équipe ». A encensé l’entraineur Stefano Pioli son joueur.

Il faut dire que les efforts du milieu de terrain international ont été récompensés. En effet, il sera le capitaine d’équipe ce soir, à l’occasion du match de la Ligue des Champions UEFA face à Chelsea. Autrement dit, et en absence de Davide Calabria et Alexis Saelemakers, c’est le petit lutin algérien qui héritera le capitanat.

Une revalorisation morale pour l’inciter à rempiler ?

En héritant le brassard de capitaine d’un grand et prestigieux club comme l’AC Milan, Ismael Bennacer aura franchi une nouvelle dimension dans sa carrière. Il s’agit d’une revalorisation morale par laquelle les responsables milanais voudraient inciter le joueur à prolonger son contrat.

Comme tout le monde le sait, le milieu de terrain des Verts et les responsables de son club n’ont toujours pas trouvé un accord. Ils ont négocié à plusieurs reprises, certes, mais les pourparlers n’ont pas abouti, en ce qui concerne notamment l’aspect financier.

En s’imposant comme un élément incontournable au sein de l’AC Milan et l’un des leaders dans le groupe, cela pourrait bien inciter le joueur de poursuivre l’aventure avec les Rossoneri, en dépit des offres alléchantes qu’il reçoit de différents cadors européens.