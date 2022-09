AC Milan : Bennacer en passe de s’offrir une distinction individuelle

L’entame de saison réussie de l’international algérien, Ismail Bennacer, pourrait être récompensé très prochainement.

En effet, après avoir livré des performances à la hauteur de son talent intrinsèque, le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie s’accorde une place de prestige dans le quatuor nominé pour une distinction individuelle au sein du club des Rossoneri.

Ainsi, dans une publication sur ses réseaux sociaux, le club de l’AC Milan a communiqué la liste des 4 joueurs nominés pour la récompense du joueur du mois du club milanais.

Outre le portier français, Mike Maignan, le milieu de terrain belge, Charles De Ketelaere et l’ailier croate, Ante Rebić, le nom de l’international algérien, Ismaïl Bennacer, figure dans cette liste restreinte.

🔝 MVP for August 🔝

Our first of the season: who will it be? 🥇

Vota il tuo @emirates MVP del mese di agosto 🥇 #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2022