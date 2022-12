AC Ajaccio : Pantaloni qualifie Belaïli de joueur de haut niveau

Youcef Belaïli a renoué avec la compétition officielle avec l’AC Ajaccio hier après-midi. L’international algérien a encore frappé en inscrivant le but de la victoire sur pénalty. Son entraineur Olivier Pantaloni l’a encensé.

Pour la reprise de la Ligue 1 Uber Eats, l’AC Ajaccio s’est imposé à domicile face au SCO Angers. Une victoire ô combien importante car elle lui a permit de quitter la zone rouge au tableau. En effet, le club corse occupe la 14e place avec 15 points au compteur.

Le grand artisan de la victoire, c’est Youcef Belaïli puisqu’il a été l’auteur de l’unique but. Ayant provoqué un pénalty, il a réussi à le transformer en but. L’international algérien a reçu les éloges de son entraineur Olivier Pantaloni, qui l’a qualifié du joueur de grand niveau.

« C’est un joueur de grand niveau. Mais il n’est pas encore en forme car il a eu une reprise un peu retardée, puis il a été malade au cours de la préparation. Il était encore malade à la mi-temps. C’est un joueur qui est capable de faire la différence. Il se sent bien chez nous et est toujours heureux de venir à l’entrainement. Il donne le maximum pour l’équipe. On sait ce qu’il peut nous apporter, on essaie de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Je pense que tout le monde a en tirer des bénéfices, lui par rapport à sa carrière, et nous par rapport à notre saison ». Dira le technicien corse lors de la conférence de presse d’après-match.

« Le meilleur est à venir », lance Belaïli

Youcef Belaïli, quant à lui, se dit content de la victoire mais aussi du but qu’il a inscrit. Il promet qu’il sera encore meilleur à l’avenir.

« C’est un bon match et une belle victoire. On est contents car on a arraché les trois points qui nous ont permit de quitter la zone rouge au tableau. Je félicite mes coéquipiers qui ont tout fait pour remporter le match », dira-t-il d’emblée et d’ajouter : « C’est sûr que je suis heureux de marquer un but. Je dois continuer à travailler et je serai encore meilleur au fil des matchs ».

A noter que l’ailier gauche de la sélection nationale a réalisé une bonne performance. Il a délivré 18 passes précises, 1 passe clé et fait 2 tirs cadrés. Il a également obtenu un pénalty avant de le transformer en but.