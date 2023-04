AC Ajaccio : nouveau rebondissement dans l’affaire Belaïli

Youcef Belaïli est enfin de retour à l’AC Ajaccio. Il met fin à toutes les spéculations. Selon le club ajaccien, l’absence de l’international a été autorisée.

Retenu par Djamel Belmadi au dernier stage des Verts, Youcef Belaïli a prit part à la double-confrontation face au Niger. Mais après la fin de la trêve internationale, il n’est pas retourné à son club l’AC Ajaccio et a fait l’impasse sur le dernier match face à Clermont Foot. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a ouvert les portes aux spéculations.

Beaucoup de choses ont été dites. On parlait d’un désaccord entre les responsables ajacciens et le joueur et qu’un bras de fer entre les deux parties se profile à l’horizon. Mais l’ailier gauche de la sélection vient de mettre un terme aux spéculations. En effet, il a regagné la Corse hier et c’est à partir de ce matin qu’il a repris du service.

Seulement, il n’a pas réintégré le groupe, en étant blessé à l’adducteur. Il s’est contenté par un travail spécifique.

A LIRE AUSSI : AC Ajaccio : Belaïli absent, un bras de fer à l’horizon ?

Sera-t-il sanctionné ?

Dans un communiqué publié ce matin, la direction de l’AC Ajaccio confirme le retour de Youcef Belaïli. « Notre attaquant est rentré dans la cité impériale hier soir. Après la fin de la trêve internationale, le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur ». A écrit la direction ajaccienne sur son site officiel.

Apparemment, l’international algérien pourrait être sanctionné par la direction de son club après son retard. « Youcef Belaïli a été reçu ce matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à la date de retour convenue initialement. Youcef est dès aujourd’hui en phase de réathlétisation avec notre staff médical ».