AC Ajaccio : élément clé pour son équipe, Belaïli de nouveau récompensé

L’international algérien, Youcef Belaïli, vient de remporter sa seconde récompense individuelle avec son club de Ligue 1, l’AC Ajaccio. En effet, le mois de février fut un mois de réussite pour l’ailier de l’équipe d’Algérie.

🏆 𝗬𝗼𝘂𝗰𝗲𝗳 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗶𝗹𝗶 𝗹’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 ! ! Pour la seconde fois de la saison Youc’ est votre homme du mois @Sorare, le crack algérien ! 💥#ACAjaccio #MVPACA #OwnYourGame pic.twitter.com/Twuug2Wbjd — AC Ajaccio (@ACAjaccio) March 3, 2023



Le natif d’Oran a été décisif pour le club de l’Île de Beauté en étant impliqué dans 9 des 12 derniers buts d’Ajaccio. Ces statistiques virevoltantes lui ont permis de décrocher la récompense symbolique du meilleur joueur du mois de l’AC Ajaccio. Une récompense qui gratifie les bonnes prestations de l’Algérien.

Élément phare de l’équipe de l’entraîneur français, Olivier Pantaloni, Youcef Belaïli s’est imposé dans le 11 de son coach malgré sa venue récente. Mieux encore, l’international algérien est le joueur le plus décisif de l’équipe corse d’Ajaccio.

🇩🇿Youcef Belaïli est impliqué dans 9 des 12 derniers buts de l’@ACAjaccio en @Ligue1UberEats (6 réalisations, 3 passes décisives). @PSSportsFR #ACAESTAC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 26, 2023

Course au maintien en Ligue 1 : Belaïli, facteur X d’Ajaccio

L’exercice footballistique de 2022/2023 n’est pas le plus abordable pour l’équipe d’Ajaccio. Avec une implantation quasi permanente dans la zone de relégation, le spectre de la Ligue 2, antichambre du football français, est dans tous les esprits. Cette saison sera marquée par la relégation de 4 clubs de Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AC Ajaccio (@acajaccio)



Ainsi, la course au maintien est de plus en plus acharnée. Dans ce sillage, l’équipe d’Ajaccio compte sur son fer de lance et l’élément le plus important de son trident offensif, Youcef Belaïli.

Lors de la précédente journée, victorieuse pour l’ACA à domicile face à Troyes, les coéquipiers de Belaïli ont pu prendre des ailes et grimper au classement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AC Ajaccio (@acajaccio)



Ainsi, l’Ajaccio n’est plus qu’à un point de la zone verte. Lors de cette victoire, sur le score de 2-1, Belaïli a été l’auteur du but égalisateur. La prochaine journée en Ligue 1 Uber Eats sera d’une importance capitale pour les Acéistes.

En effet, le déplacement sur le terrain de Reims pour le compte de la 26e journée du championnat de France pourrait détacher les coéquipiers de Youcef Belaïli de la zone de relégation au cas de victoire. Ce match se jouera demain à 15h.