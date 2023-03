AC Ajaccio : Belaïli vise une distinction personnelle

Youcef Belaïli vise une distinction personnelle avec l’AC Ajaccio. Il est nominé pour le meilleur joueur du mois de février. L’international algérien est en lice avec Mounaïm El-Idrissy et Mohamed Youssouf.

Lors du mois de février, Youcef Belaïli a fait l’impasse sur les deux matchs face l’OGC Nice et au FC Lorient en raison d’une blessure aux adducteurs. Mais il a réalisé de bonnes performances face au SCO Angers, où il a délivré une passe décisive, et le week-end dernier face à Troyes, en inscrivant un but et en étant derrière le deuxième but après un excellent travail individuel.

Grand artisan de ces deux victoires, l’ailier gauche de la sélection nationale est nominé pour le meilleur joueur du mois de février par l’AC Ajaccio. est en lice avec Mounaïm El-Idrissy et Mohamed Youssouf. Le vote a été lancé à partir de ce matin sur le site officiel du club Corse. Il faut dire que Belaïli vise cette distinction personnelle qui va lui sera très importante sur le plan psychologique avant le prochain stage de la sélection nationale.

Ghezzal : « Ma blessure n’est pas méchante »

Par ailleurs, Rachid Ghezza a affirmé que sa blessure n’est pas méchante. Il espère être de nouveau opérationnel dans les plus brefs délais.

« J’avais hâte d’être à nouveau avec vous, mais cette année est difficile (…) Je n’abandonnerai pas, ma blessure ne s’annonce pas trop grave et j’espère revenir bientôt. Merci beaucoup pour vos messages ». A-t-il écrit sur son compte Instagram officiel

Rappelons que le joueur s’est blessé à l’échauffement avant le dernier match ayant opposé Besiktas à Antalyaspor. Et pourtant, il s’apprêtait à renouer avec la compétition officielle, où il figurait parmi le onze de départ. La malédiction des blessures ne le lâche pas cette saison. On espère qu’il sera vite rétabli afin de retrouver la sélection nationale.