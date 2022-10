AC Ajaccio : Belaïli réussi son baptême de feu

Youcef Belaïli a réussi son baptême de feu avec l’AC Ajaccio. Incorporé lors de la deuxième mi-temps du match, il a été derrière le but qui a permit à son équipe de revenir avec un précieux point de son déplacement à Troyes.

Mardi dernier, Youcef Belaïli a officialisé sa venue à l’AC Ajaccio. Il a été qualifié dans la foulée par la direction ajaccienne pour pouvoir prendre part aux matchs officiels avec sa nouvelle équipe.

Retenu dans la liste des 18, l’ailier gauche de la sélection nationale était bel et bien concerné par le match de cet après-midi ayant opposé l’AC Ajaccio à Troyes. Seulement, il l’a débuté à partir du banc des remplaçants. Ce n’est que lors de la deuxième mi-temps qu’il a fait son apparition sur le terrain.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’ex-Brestois a fourni une très belle prestation. Mieux, il a été derrière l’unique but de son équipe qui lui a permit de revenir d’un précieux point de son déplacement à Troyes. En effet, et en utilisant son génie, l’Oranais se déjoue des défenseurs adversaires sur le coté droit. Il pénètre dans la surface de réparation et sert son coéquipier El-Idrissy qui parvient à remettre les pendules à l’heure.

Ainsi, Belaïli a séduit dés sa première apparition officielle avec la formation ajaccienne. Le joueur affiche sa grande ambition de rebondir mais surtout aider sa nouvelle équipe à se maintenir en Ligue 1 Uber Eats en fin de saison.

Bentaleb et Delort buteurs

Concernant toujours la Ligue 1 Uber Eats, Andy Delort a une nouvelle fois frappé à l’occasion du match ayant opposé l’OGC Nice à l’AJ Auxerre (1-1). L’international algérien a été le grand artisan du point ramené du déplacement de son équipe.

Ayant augmenté son compteur but à 5, Delort n’a pas pu aller jusqu’au terme du match après avoir contracté une blessure. Du coup, il devra passer des examens médicaux approfondis afin de connaitre la nature de sa blessure mais aussi pour qu’il soit fixé sur son indisponibilité.

Enfin, l’autre international algérien Nabil Bentaleb s’est lui également distingué par un joli but. Sur un coup franc bien botté, le milieu de terrain des Verts met le cuire en plein lucarne. Mais son but n’a pas suffi au SCO Angers de revenir au moins d’un point de son déplacement à Toulouse, en s’inclinant sur le score de trois buts à deux.