AC Ajaccio : Belaïli reçoit les éloges de son entraineur Pantaloni

Pour sa première apparition officielle avec l’AC Ajaccio, Youcef Belaïli séduit déjà. Un quart d’heure seulement du match face à Troyes lui a permit de faire valoir son énorme talent, en étant derrière le but égalisateur de son équipe.

Quelques jours seulement après avoir officialisé sa venue à l’AC Ajaccio, Youcef Belaïli n’a pas tardé à effectuer son baptême du feu avec sa nouvelle équipe. Ce fut à l’occasion du match d’hier après-midi face à Troyes.

Incorporé à la 75’, l’ailier gauche de la sélection nationale a été derrière le buteur égalisateur de son équipe. En effet, et après quelques dribbles dévastateurs sur le côté gauche, il a récidivé sur le côté droit. Le natif d’Oran s’est déjoué des défenseurs adverses, avant de voir son centre repris par son coéquipier El-Idrissy qui parvient à remettre les pendules à l’heure.

Ainsi, et pour sa première apparition officielle avec la formation ajaccienne, Belaïli séduit déjà. On peut dire qu’il a été l’un des artisans du précieux point ramené de Troyes. Reste à savoir maintenant s’il sera aligné parmi le onze de départ à l’occasion du prochain match du championnat face au PSG.

𝐁𝐞𝐥𝐚𝐢𝐥𝐢 – 𝐄𝐥 𝐈𝐝𝐫𝐢𝐬𝐬𝐲 🔥 Revivez le but de l’égalisation #ESTACACA @Elidrissy_Mouna 🎥 Retrouvez le résumé du match en vidéo https://t.co/veRwCuxbx7 pic.twitter.com/pU2iJquP1L — AC Ajaccio (@ACAjaccio) October 17, 2022

« On a de la chance d’avoir un joueur comme lui »

Le moins que l’on puisse dire, est que Youcef Belaïli a gagné des points sous l’œil attentif de son entraineur Pantaloni. Ce dernier, a encensé son nouveau attaquant.

« On connaissait ses qualités et on ne s’est pas attachés à ce qui pouvait se dire sur lui. On lui a expliqué ce qu’on attendait de lui et il a totalement adhéré. Quand il sera au top physiquement, d’ici à deux ou trois semaines, il nous apportera encore davantage. Et j’espère qu’il amènera les autres à hausser leur niveau de jeu ». Dira le coach ajaccien lors de la conférence de presse d’après-match.

Mieux, Pantaloni a jeté des fleurs sur l’attaquant des Verts en affirmant que l’AC Ajaccio a « de la chance d’avoir un joueur comme lui ».