AC Ajaccio : Belaïli encore porté disparu, l’énorme déception de son club

L’entraîneur de l’AC Ajaccio, Olivier Pantaloni, est revenu sur le nouvel épisode de disparition de l’international algérien, Youcef Belaïli.

Ainsi, en conférence de presse d’avant match, le coach français a pris la parole avec beaucoup d’amertume, « Je suis déçu. C’est un joueur avec un talent énorme qui se gâche. Il a un grand potentiel, mais il est entrain de s’autodétruire. C’est beaucoup de déception » dit-il d’emblée.

« Nous sommes très déçus » a déclaré Olivier Pantaloni, coach de l’AC Ajaccio, à propos de #Belaïli. « Johan Cavalli (coordinateur sportif) a toujours essayé de l’aider pour qu’il se sente le mieux possible ici. (…) Il est peut-être retombé dans des travers que l’on n’arrive pas à… pic.twitter.com/fGE0JNLCsq — Corse-Matin (@Corse_Matin) April 28, 2023

Forcément, la nouvelle disparition du natif d’Oran n’est pas passée inaperçue cette fois. Longtemps laxiste, le club corse de l’AC Ajaccio a pris la décision d’entamer des mesures disciplinaires à l’égard de son joueur phare cette saison. En effet, l’ACA a annoncé dans un communiqué que, « Au regard de ces faits fautifs, une procédure disciplinaire est en cours. » lit-on.

De son côté, malgré un semblant d’explication, l’ailier de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli, aurait épuisé tout le crédit dont il avait au sein du club pensionnaire de la Ligue 1 Uber Eats.

Olivier Pantaloni sur Belaïli « Beaucoup de déception, on s’est démuni pour faire en sorte qu’il soit le mieux possible au club. On avait eu des échos sur son comportement, on avait le sentiment qu’il avais compris le fonctionnement du club (..) Il est retombé dans ses travers. » pic.twitter.com/t3XY8K0Bx6 — Ligue 1 Fan Club (@L1fanclub) April 28, 2023

Olivier Pantaloni, l’entraîneur d’Ajaccio ajoute, « On avait réellement la sensation qu’il avait compris comment le club fonctionnait, et qu’il allait donner son maximum pour aider le club. Il l’a fait pendant un temps, c’est après son arrivée que les espoirs de maintien ont grandis, malheureusement, il est peut-être retombé dans des travers qu’on ne peut pas maîtriser. Grosse déception. » explique-t-il en conférence de presse.

Affaire Belaïli-Ajaccio : tout effort ne mérite pas une récompense !

« C’est pourtant après son arrivée que les espoirs de maintien ont grandis » a dit le coach d’Ajaccio. Une déclaration qui montre l’apport de Belaïli lors de ces premières apparitions avec les Ajacciens.

💬 L’entraineur d’Ajaccio, Olivier Pantaloni : « Je suis déçu. C’est après son arrivée que les espoirs de maintien ont grandi. Malheureusement, Youcef est peut-être retombé dans des travers qu’on ne peut pas maîtriser. Grosse déception, c’est un talent énorme qui se gâche. » pic.twitter.com/GnqxMgi2AB — Vibes Foot (@VibesFoot) April 28, 2023

Néanmoins, c’est avec un goût d’inachevé que l’avenir du maestro algérien va prendre, visiblement, fin en Corse. Luttant pour s’éloigner du spectre de la relégation, l’AC Ajaccio devra faire sans son meilleur buteur et son joueur le plus prolifique, Youcef Belaïli.

Olivier Pantaloni sur Youcef Belaïli: «Je n’ai pas de nouvelles. Je suis déçu, surtout pour Johan qui s’est démené corps et âme pour que le joueur se sente bien au club, que ce soit au niveau des démarches ou autres. On avait eu des échos de son comportement, on avait discuté, pic.twitter.com/zVNZfFTv55 — A NUTIZIA DI L’ORSU🐻❤️ (@anutiziadilorsu) April 28, 2023

Lors de la conférence de presse, Olvier Pantaloni a ajouté, « Je suis déçu pour notre coordinateur sportif, Johan Cavalli, qui a toujours essayé de l’aider pour qu’il se sente le mieux possible ici. Il s’est démené corps et âme pour l’aider au niveau des démarches ou autres. » explique-t-il avec beaucoup de regrets.

Finalement, le coach ajaccien a fait rappeler que le club, « avait eu des échos par rapport à son comportement, mais on avait discuté et on lui a fait confiance. » conclut-il.