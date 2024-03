Abus sur les volumes horaires publicitaires : l’ARAV sanctionne 6 chaînes de télévision

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, l’ARAV, a prononcé des sanctions contre six chaines de télévision privées pour non-conformité du volume horaire des spots publicitaires diffusés, au cahier des charges.

En effet, dans un nouveau communiqué, l’ARAV a fait savoir qu’après avoir examiné le contenu des chaines de télévision, diffusé en ce mois de Ramadan, l’autorité nationale a constaté des abus sur les volumes horaires des spots publicitaires et des non-conformités aux dispositions des cahiers des charges, imposés aux services de communication audiovisuelle.

Six chaînes de télévision privées sanctionnées

Après avoir auditionné les représentants de ces chaines de télévisions privées, au sujet de ces infractions, l’ARAV a décidé de sanctionner Echorouk TV, El Hayat, El Bilad, Ennahar TV, Samira TV et El Heddaf, indique le communiqué de l’ARAV.

Par ailleurs, ces chaînes concernées ont été mises en demeure pour se conformer, dans un délai de 72 heures, aux dispositions des cahiers des charges imposés aux services de communication audiovisuelle, fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.

L’ARAV prévient, aussi, que si ces chaines de télévisions ne se conforment pas dans les délais impartis, ces dernières se verront infliger des amendes. De plus, l’ARAV assure se réserver le droit de « d’ordonner la suspension intégrale ou partielle des programmes faisant l’objet d’infraction« . Et ce, conformément aux articles 76 et 77 de la loi 23-20 régissant l’activité audiovisuelle« , indique le communiqué de l’autorité nationale de régulation de l’audiovisuel.

Pour rappel, l’ARAV a précédemment mis en garde ces chaînes de télévision contre les annonces publicitaires qui nuisent à l’intérêt des spectateurs. Et pourtant, beaucoup ont privilégié l’intérêt commercial.

À LIRE AUSSI :

>> Programme TV – Ramadan 2024 : importante mise au point de l’ARAV

>> Excès de publicités dans les programmes TV : l’ARAV prend des mesures punitives