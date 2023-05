Abu Dhabi : l’écrivain algérien Saïd Khatibi rafle le Prix Cheikh Zayed 2023

Organisé tous les ans par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unies, le Cheikh Zayed Book Awards représente l’un des prix les plus prestigieux du monde arabe. Sa 17e édition a enregistré un nombre record de candidatures.

En effet, les organisateurs de ce prestigieux Prix ont recensé 3 151 participations issues de 60 pays différents. Pour à la fin choisir un palmarès très réduit des lauréats du Prix Cheikh Zayed 2023. Parmi cette sélection, figure un jeune auteur algérien.

Under the patronage of H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, the Sheikh Zayed Book Award (SZBA), organised by the Arabic Language Centre (ALC), has announced the winners for its 17th edition, pic.twitter.com/UpX5MjUirV

— Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (@dctabudhabi) May 3, 2023