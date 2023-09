Absentéisme scolaire : les parents désormais informés instantanément grâce à cette mesure

Dans une annonce révolutionnaire pour le système éducatif, le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue lors du lancement de la saison scolaire 2023-2024 dans la wilaya d’El Bayadh que les parents seront désormais informés des absences de leurs enfants par le biais des courts messages envoyés instantanément.

Les parents avertis par SMS de l’absence de leurs enfants en cours

Cette initiative vise à renforcer la communication entre l’école et les parents, garantissant que toute absence d’un élève soit rapidement signalée à ses parents. Le ministre Belabed a précisé que ce système entrera en vigueur avant la fin octobre, marquant une avancée majeure dans la gestion des absences scolaires.

Les parents et tuteurs légaux seront avertis de l’absentéisme de leurs enfants par des SMS envoyés sur leurs téléphones le même jour.

À LIRE AUSSI : À la veille de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation publie un communiqué important

« Chaque fois qu’un enfant est absent de l’école, ses parents recevront immédiatement une notification par SMS », a déclaré le ministre. Cela permettra aux parents d’être plus impliqués dans la scolarité de leurs enfants et de réagir rapidement en cas d’absence non justifiée, ajoute Belabed.

Rentrée scolaire 2023-2024 : la numérisation au programme pour le ministère de l’Éducation

Ce changement intervient alors que plus de 11 millions d’élèves de tout le pays reprennent le chemin de l’école en ce mardi 19 septembre. L’initiative vise à améliorer la transparence et à réduire l’absentéisme scolaire, en permettant aux parents de rester informés en temps réel de la présence de leurs enfants à l’école.

À LIRE AUSSI : Réussite de la rentrée scolaire 2023-2024 : les dispositions du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Éducation a également souligné que ce système de communication par SMS permettra aux parents de recevoir des mises à jour régulières sur la scolarité de leurs enfants, contribuant ainsi à renforcer le suivi éducatif.