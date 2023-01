Absente un an d’Instagram, Numidia Lezoul fait son grand retour

La chanteuse et actrice algérienne Numidia Lezoul fait son grand retour sur les réseaux sociaux aujourd’hui. Et ce, après une absence qui a duré près d’une année. Soit depuis février 2022. En effet, la belle blonde s’est retrouvée dans une situation difficile suite aux accusations qui lui ont été attribuées au sujet de l’affaire Futur Gate. Rappelons que plusieurs influenceurs et influenceuses ont pris part à cette affaire d’escroquerie.

Notamment Farouk Boudjemline (Rifka) ou encore celui qu’on surnomme Stanley. Dans le détail, ceux-ci étaient accusés de faire la promotion de l’agence susmentionnée en contrepartie de grandes sommes d’argent. De ce fait, plusieurs étudiants étaient victimes de cette affaire d’escroquerie. Par ailleurs, les influenceurs y compris Numidia se sont retrouvés derrière les barreaux.

Eux qui ont affirmé n’avoir aucune idée sur les mauvaises intentions du propriétaire de l’agence. Après plusieurs mois passés en prison, la vérité a fini par éclater ! Celle qui a interprété la chanson “Mon bébé d’amour” s’est libérée en août 2022. À sa sortie de la prison, la comédienne a eu droit à un accueil chaleureux de la part de ses admirateurs.

Numdia Lezoul de retour sur les réseaux sociaux

Après sa sortie, les internautes se sont beaucoup interrogés sur la date de retour de Numidia. En effet, son frère Idir Lezoul a déjà fait savoir que sa sœur ne va pas tarder à faire sa réapparition. Cependant, plusieurs rumeurs ont vu le jour à ce sujet. Ces rumeurs stipulent que la jeune femme aurait quitté le pays définitivement !

Après une longue période de suspense, l’ancienne candidate de « Alhane Wa chababe » a fait son retour aujourd’hui, pour le grand bonheur de sa communauté. Et ce, via le réseau social Instagram. Dans le détail, la native de Bouira a posté une story dans laquelle elle a écrit “prochainement”. Donc vous l’aurez certainement deviné, Numidia prépare une grande surprise à ses fans.