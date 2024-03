Absente depuis le Covid, Nabors revient chercher du pétrole et du gaz en Algérie

HYDROCARBURES – Absente depuis trois (3), l’entreprise américaine mondiale, Nabors Drilling, signe son retour en Algérie en signant un contrat de quatre (4) plateformes de forage avec la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach.

Présente en Algérie pendant de longues années, Nabors LTD a dû cesser ces projets sur le sol de notre pays à la suite de la crise sanitaire du covid-19. Mais en ce début d’année 2024, l’entreprise américaine a pu reprendre ses activités de forage à la faveur de ce contrat conclu avec Sonatrach.

Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la compagnie indique : « Nabors a récemment remporté un contrat de quatre plateformes de forage avec Sonatrach Division Forage en Algérie. Elle a commencé ses opérations au premier trimestre 2024. »

« Cet accord, poursuit Nabors, non seulement renforce la collaboration entre les deux sociétés, il représente également une étape stratégique vers le retour de Nabors dans la région. Car le regain d’activité suscite notre intérêt pour la région. »

De son côté, John Mabry, le responsable de Nabors Algérie, souligne qu’avec la relance de ses opérations en Algérie, Nabors va soutenir les entreprises locales, créer des opportunités d’emploi et s’engager dans la formationde la main-d’œuvre algérienne.

En outre, il faut savoir que les appareils de forage de la classe PACE® de Nabors comptent parmi les équipements les plus avancés au monde. Sonatrach utilisera donc dans ses projets des technologies de pointe comme le Canrig Automated Catwalk, le Canrig 500-ton AC Top Drive et la plateforme d’automatisation REVit®.

Nabors LTD est une entreprise américaine de forage pétrolier et gazier d’envergure mondiale. Basée à Houston, au Texas, Nabors possède la plus grande flotte de forage terrestre au monde, avec environ 400 appareils de forage dans plus de 20 pays.

