Absent du stage des Verts, Mahrez fête son mariage avec Taylor et l’épousera une 3ème fois

Le capitaine de la sélection nationale, Riyad Mahrez, et le mannequin britannique, Taylor Ward, se sont mariés pour une seconde fois hier à Londres. Le couple prévoit un troisième mariage dans les mois à venir, selon les médias anglais.

Retenu par Djamel Belmadi pour le stage du mois de septembre, Riyad Mahrez a dû retarder son arrivée. La raison ? C’est la fête de son mariage avec Taylor Ward, et ce, pour la deuxième fois.

Selon le média anglais « The Sun », la cérémonie a eu lieu au luxueux hôtel Londoner, à la capitale anglaise, Londres. Elle s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence de leurs amis les plus proches et membres de leur famille.

C’est donc le deuxième mariage du couple. Le premier a eu lieu en janvier 2022 lors d’une cérémonie musulmane. Mais selon la même source, Mahrez et Taylor, qui ont eu de leur union une fille Mila (14 mois), prévoient un troisième mariage. Il devrait avoir lieu dans quelques mois.

« Taylor et Riyad ont eu leur cérémonie hier sous les yeux de leurs proches (…) C’était la cérémonie légale avant leur mariage proprement dit l’année prochaine, mais ils ont tout donné au Londoner Hotel, avec un dîner chic après leurs vœux pour leur famille et leurs amis ». Confia une source à « The Sun ».