Absences, retards, sanctions… ce que le nouveau règlement intérieur impose et interdit aux élèves

Le ministère de l’Éducation nationale instaure un règlement intérieur unifié des établissements d’éducation et d’enseignement à compter de la rentrée scolaire 2026-2027.

Une correspondance datée du 7 septembre 2026 demande aux directions de l’éducation et aux établissements d’en assurer l’application, tandis que le règlement joint fixe les principales règles qui encadrent la vie scolaire.

Entrées et sorties, absences, retards, évaluations, sécurité ou encore comportement au sein de l’établissement, le nouveau cadre précise les droits et obligations des différents membres de la communauté éducative.

Règlement intérieur des établissements scolaires : les règles encadrant l’entrée et les déplacements

Le règlement intérieur prévoit l’ouverture du portail principal 15 minutes avant le début des cours. Celui-ci doit ensuite être fermé cinq minutes avant la levée des couleurs. Des adaptations des horaires peuvent toutefois intervenir dans des situations exceptionnelles, en coordination avec la direction de l’éducation.

🟢 À LIRE AUSSI : URGENT. Éducation nationale : le ministère annule les changements annoncés en juillet

Les déplacements des élèves au sein de l’établissement sont également encadrés. Ils ne doivent pas circuler dans les couloirs pendant les cours ni rester dans les salles pendant les récréations. Sauf en cas de nécessité et sous la surveillance d’un encadreur.

Pour les élèves de l’enseignement préparatoire et primaire, une disposition spécifique s’applique lorsqu’un enseignant est absent. L’établissement ne peut pas les libérer avant l’heure officielle de sortie. Des éducateurs spécialisés assurent alors leur encadrement.

L’accès des parents et des visiteurs répond également à des règles précises. Ils doivent respecter les horaires d’accueil fixés par l’établissement, présenter une pièce d’identité officielle et porter un badge de visiteur pendant leur présence dans l’établissement.

Rentrée scolaire 2026/2027 en Algérie : les absences et les retards désormais suivis de près

Le règlement prévoit un suivi des absences et des retards des élèves. L’administration doit les inscrire dans les registres et informer les parents par les différents moyens de communication disponibles.

Après une absence, l’élève doit obtenir une autorisation d’entrée délivrée par le service pédagogique avant de reprendre les cours.

🟢 À LIRE AUSSI : Fonction publique : Dans quels cas l’arrêt maladie est-il déduit de votre salaire ?

Le justificatif doit être présenté dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’absence. Le parent ou le tuteur légal peut se présenter à l’établissement pour justifier l’absence. Tandis qu’un certificat médical peut également être fourni pour établir l’incapacité de l’élève.

En cas d’absence non justifiée, l’établissement peut adresser un avertissement écrit, conservé dans le dossier de l’élève. Trois retards consécutifs entraînent également des mesures pouvant aller jusqu’à l’envoi d’une mise en demeure écrite au parent.

Fraude et absences aux examens : le zéro et le conseil de discipline prévus par le règlement

Le règlement intérieur fixe aussi les modalités applicables aux élèves absents lors des évaluations.

Lorsqu’une absence repose sur un motif accepté, l’élève doit pouvoir repasser le devoir ou l’examen dans un délai approprié. En revanche, l’absence sans justification entraîne l’attribution de la note zéro.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours de recrutement : voici quand retirer votre convocation pour les épreuves écrites

La fraude, la tentative de fraude ou la falsification lors d’une évaluation entraînent également une note de 00.

Pour les élèves des cycles moyen et secondaire général et technologique, le règlement prévoit en plus une présentation immédiate devant le conseil de discipline.

Objets dangereux : plusieurs interdictions dans les établissements scolaires

Le nouveau règlement intérieur encadre également les objets et produits susceptibles de menacer la sécurité des élèves et des personnels.

Il interdit notamment de détenir, d’introduire ou d’utiliser des armes blanches ; des bouteilles ou tubes en verre ; des pétards et des feux d’artifice. Et tout objet ou produit susceptible de présenter un danger pour les membres de la communauté éducative ou pour la sécurité de l’établissement.

Le règlement comprend également des dispositions consacrées à l’utilisation des téléphones, à la prise de photographies, à la détection des stupéfiants, aux obligations des parents ainsi qu’à la protection des élèves ayant des besoins spécifiques ou souffrant de maladies chroniques.

Un règlement désormais commun à tous les établissements

La correspondance ministérielle du 7 septembre 2026 précise que le règlement intérieur unifié doit servir de référence dans l’ensemble des établissements d’éducation et d’enseignement à partir de la rentrée 2026-2027.

Les directions de l’éducation doivent notamment veiller à son adoption dans les établissements et empêcher la mise en place de règles ou de dispositions locales qui seraient contraires à ses dispositions.

🟢 À LIRE AUSSI : Remue-ménage diplomatique : des dizaines d’ambassadeurs et consuls algériens quittent leurs postes

Les organes d’inspection et de suivi doivent également contrôler le respect de ses règles et intégrer cette vérification dans leurs opérations d’inspection et d’évaluation des établissements.

Le ministère prévoit par ailleurs la mise à disposition du règlement sur la plateforme numérique du secteur de l’Éducation nationale. Les directeurs, les enseignants et les parents pourront ainsi consulter son contenu depuis leurs espaces respectifs.