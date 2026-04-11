Absences des élèves : l’Algérie lance la surveillance numérique en temps réel

Le secteur de l’éducation en Algérie entre dans une nouvelle phase de modernisation avec le lancement d’un ensemble de services numériques destinés à transformer la gestion des établissements scolaires et à renforcer le lien entre l’école et les familles. Cette réforme vise principalement à digitaliser les inscriptions, à suivre les absences des élèves en temps réel et à simplifier les démarches administratives.

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdoui, a présenté cette nouvelle stratégie comme un tournant majeur dans la gestion du secteur. Selon lui, la numérisation permet d’améliorer la transparence, la rapidité et la fiabilité des informations, tout en réduisant les tâches administratives lourdes qui reposaient jusque-là sur les établissements scolaires.

Un suivi numérique des absences des élèves

Le dispositif comprend notamment la généralisation des inscriptions scolaires en ligne à l’échelle nationale. Cette digitalisation concerne plusieurs niveaux, dont les classes de préscolaire, la première année primaire ainsi que les demandes d’inscription exceptionnelle. L’objectif est de garantir un accès plus simple et plus équitable à la scolarisation, en évitant les déplacements et les procédures complexes.

L’une des principales nouveautés de cette réforme est la mise en place d’un système numérique dédié au suivi des absences. Les établissements scolaires peuvent désormais enregistrer les absences des élèves directement dans une base de données centralisée.

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Ce dispositif permet également de générer des rapports quotidiens et des statistiques précises sur la fréquentation scolaire. Il remplace progressivement les registres papier utilisés jusque-là, marquant ainsi une transition vers une gestion entièrement digitalisée au sein des établissements.

Renforcement de la relation entre l’école et les parents

La plateforme “Fadaa Awlyaa” a également été renforcée pour offrir davantage de services numériques aux familles. Les parents peuvent désormais recevoir des notifications instantanées en cas d’absence de leurs enfants, ce qui leur permet de suivre plus facilement la situation scolaire.

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Cette plateforme donne aussi la possibilité d’inscrire les élèves venant de l’étranger, de consulter les emplois du temps hebdomadaires et d’accéder aux calendriers des examens. Ce système vise à améliorer la communication entre les établissements et les familles, en instaurant un suivi plus régulier et plus transparent.

L’innovation comme axe central de la réforme

Lors de la cérémonie de clôture de la première édition du prix national de l’innovation scolaire en robotique, le ministre a insisté sur l’importance de l’innovation dans le système éducatif. Il a salué les projets présentés par les élèves, qu’il a qualifiés de preuve du potentiel créatif des jeunes Algériens.

Selon lui, ces initiatives montrent la capacité des élèves à transformer des idées en projets concrets, capables de répondre à des besoins réels.

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Le ministre a également encouragé les élèves à poursuivre leurs efforts dans l’innovation. Il a rappelé que la participation aux concours représente déjà une réussite et que l’apprentissage passe par l’expérimentation, l’essai et l’erreur.

Il a appelé les jeunes à profiter des dispositifs mis en place par l’État, notamment dans les domaines de l’économie de la connaissance et des start-up, afin de transformer leurs projets en activités économiques viables.

Vers une école plus moderne et connectée

Cette réforme s’inscrit dans une vision plus large visant à construire une école numérique moderne en Algérie. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’enseignement, de réduire la bureaucratie et de renforcer la confiance entre l’école et les familles.

Les autorités misent ainsi sur la technologie pour transformer durablement le système éducatif et préparer une génération mieux connectée aux défis du monde actuel.