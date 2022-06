Absence de Mahrez : Saâdane prend à son tour la défense du joueur

Après Islam Slimani, c’est au tour de l’ancien entraîneur emblématique des Verts, Rabah Saâdane, de prendre la défense de Riyad Mahrez. Il appelle les «ignorants» du football à laisser le joueur tranquille.

Le «Cheikh» Saâdane parle de la victoire décrochée par la sélection nationale face à l’Ouganda samedi dernier. Une victoire ô combien importante sur le plan psychologique des joueurs. «Ce fut une victoire difficile, certes, mais très importante sur le plan psychologique des joueurs mais aussi de Djamel Belmadi. Elle leur a permis de retrouver certaines ressources mentales après la désillusion du 29 mars dernier. Ils seront appelés à se confirmer mercredi face à la Tanzanie ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée pour nos confrères d’Echourouk.

Il se dit optimiste de voir la sélection nationale se qualifier «sans forcer» pour la prochaine coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire. «Je crois que la sélection nationale se qualifiera pour la prochaine CAN qui se jouera entre 24 nations. Elle est parmi les meilleures du continent. Tous les moyens sont réunis pour qu’elle prenne le dessus sur tous ses adversaires dans le groupe F ». A-t-il ajouté.

Le sélectionneur «emblématique» des Verts évoque également les remaniements au sein de la sélection nationale. «La sélection nationale a entamé une nouvelle phase de construction qui devrait durer deux ans. C’est très important d’injecter du sang neuf dans la sélection, mais il faut aussi garder l’ossature. Des joueurs comme M’bolhi, Belaïli, Slimani ou encore Mahrez pourront encore servir pour la sélection de notre pays ».

Le «Cheikh» prend la défense de Mahrez

Poursuivant sa déclaration, Rabah Saâdane parle du cas Mahrez. Le moins que l’on puisse, c’est qu’il a défendu la star de Manchester City.

«L’absence de Mahrez ne doit pas prendre plus d’ampleur. Il est épuisé après une saison laborieuse avec Man City, d’autant plus qu’il est blessé, selon le rapport médical de son club. Mon conseil pour les ignorant du football ; Laissez Mahrez tranquille ». Et a ajouté : «On doit rester à ses côtés, y compris les autres joueurs de la sélection nationale. Cette dernière a besoin de stabilité en prévision des prochaines importantes échéances».

Il est à rappeler qu’Islam Slimani a prit la défense de son coéquipier. À l’issue du match face à l’Ouganda, il a déclaré que Mahrez est un grand joueur qui force le respect. Il a affirmé que le « Citizen » n’a jamais tourné le dos à la sélection nationale et que son absence est due à la blessure dont il souffre.