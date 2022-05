Absence de Mahrez : Mohamed El Wadahi le critique sévèrement

L’annonce de l’absence de Riyad Mahrez du prochain stage de l’équipe nationale et aux deux rencontres des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023 a suscité beaucoup de réactions. À l’instar de celle du journaliste algérien de la chaîne télévisée Bein Sports, Mohamed El Wadahi.

Dans une publication postée sur son compte Tweeter officiel ce vendredi 27 mai, le journaliste Mohamed El Wadahi a sévèrement critiqué le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, affirmant que « le drapeau était plus grand que lui », et rajoutant que « le brassard de capitaine avait ses hommes et ses responsabilités », laissant entendre que Mahrez n’est pas à la hauteur.

Le journaliste n’a pas mâché ses mots et a déclaré que « Mahrez recevait un traitement préférentiel » et que « la crainte portait sur l’érosion de construction déjà branlante du groupe ». Il convient toutefois de souligner que le journaliste a retiré son tweet aujourd’hui même et en a posté un autre.

En effet, dans son deuxième tweet, Mohamed El Wadahi a estimé qu’ « il était tout à fait possible d’éviter toute cette confusion et ce tapage » concernant l’annonce de l’absence de Riyad Mahrez du prochain stage des Verts.

Le journaliste a poursuivi en affirmant que « la cellule de communication de la Fédération était dépassée et répétait périodiquement des erreurs plus stupides que les précédentes ». « Continuez de tomber, vous êtes sur la bonne pente », a-t-il encore écrit.

كان يمكن تفادي كل هذا الضجيج وهذا اللغط بإعلان التشكيلة من دون محرز وتصريح من بلماضي يعلن فيه تفضيله إعطاء الفرصة لبعض الشباب… ولكن خلية الاتصال في الاتحاد أكل عليها الدهر وتكرر دوريا أخطاء أغبى من سابقيها. واصلوا السقوط انتم في المنحدر السليم. pic.twitter.com/UkkXLpUX0E — محمد الوضاحي Mohamed Louadahi (@mohamedlouadahi) May 27, 2022

Mahrez absent au stage des Verts ?

Rappelons que la Fédération algérienne de football (FAF) avait officiellement annoncé « l’absence du capitaine des Verts, Riyad Mahrez, du prochain stage des Verts et ne prendra pas part aux deux rencontres des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, le 4 juin 2022 contre l’Ouganda au stade du 5 juillet 1962 à Alger et le 8 juin face à la Tanzanie à Dar Essalam ».

Le communiqué de la FAF avait expliqué que l’absence de l’ailier de Manchester City était due aux résultats non favorables fournis par le rapport médical de son club. En effet, le rapport du Manchester City indiquait que Mahrez n’est pas en mesure de participer au prochain stage et aux de prochaines rencontres de la sélection nationale.