Absence de Mahrez et Belaïli : la mise au point de taille d’un responsable à la FAF

Le chargé de communication et porte-parole de la Fédération algérienne de football, Said Fellak, prend la parole pour donner plus de détails sur l’affaire Mahrez. Il révèle également la véritable raison de l’absence de Youcef Belaïli.

L’affaire Riyad Mahrez a suscité une vive polémique depuis jeudi passé. Alors que Valdimir Petkovic a affirmé que le joueur n’est pas prêt mentalement pour revenir en sélection, ce dernier a contredit le sélectionneur national, en assurant qu’il n’a reçu aucun appel, ni de Petkovic, ni de la FAF.

Alors que l’affaire a fait couler beaucoup d’encre, le chargé de communication et porte-parole de la Fédération algérienne de football, Said Fellak, est intervenu pour donner plus de détails. « Je vous assure que Mahrez figurait dans la liste finale du dernier stage du mois de mars. Mais il n’était pas prêt mentalement pour rejoindre les Verts. Il a eu l’accord de Petkovic pour être dispensé du stage. Et comme Mahrez n’a donné aucun signe depuis, le sélectionneur national croyait que le joueur n’est pas encore prêt pour revenir en sélection. C’est la raison pour laquelle il ne l’a pas rappelé », a-t-il confié, lors de son passage sur un plateau d’une émission sportive, diffusée sur la télévision nationale.

Et d’ajouter : « Lors de sa dernière conférence de presse, Petkovic n’a jamais dit qu’il a appelé Mahrez (…) Je vous assure que le sélectionneur national était sincère dans ses propos ».

Belaïli non-convoqué pour une raison disciplinaire, que voulait dire Petkovic ?

L’autre grand absent du stage du mois de juin, c’est Youcef Belaïli. Vladimir Petkovic a justifié la non-convocation de l’attaquant du MC Alger pour une raison disciplinaire. Said Fellak révèle ce que voulait dire le driver des Verts.

« Certes, Petkovic a justifié la non-convocation de Belaïli pour une raison disciplinaire. Mais il voulait dire en raison de la suspension infligée par la FIFA sur le joueur (litige réglé, ndlr). La preuve, Belaïli figurait sur la liste élargie », a-t-il indiqué. Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.