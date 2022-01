Absence de Mahrez au stage du Qatar : la FAF apporte des précisions

Youcef Belaili et ses coéquipiers ont prouvé une nouvelle fois leur excellente performance et leur haut niveau, et ce, après leur magnifique victoire contre le Ghana (3-0) dans le cadre d’un match amical qui a regroupé les deux équipes, lançant ainsi un sacré défi à toutes les sélections africaines participantes à la CAN 2022 au Cameroun.

Absent lors de la rencontre contre le Ghana, mais aussi lors du stage à Doha au Qatar, le public sportif algérien ne cesse de s’interroger à propos du capitaine des Verts Riyad Mahrez.

À cet effet, le chargé de communication de la Fédération algérienne de football (FAF), Salah Bey Aboud, s’est exprimé sur les ondes de la Radio Nationale sur cette absence qui a suscité du « bruit » dans les différents réseaux sociaux.

» Nous n’allons pas beaucoup parler de la situation de Mahrez » (Bey Aboud)

Interrogé sur la possibilité que la star de l’équipe nationale arrive à Doha aujourd’hui, vendredi 7 janvier, Salah Bey Aboud a répondu : » oui, Inch Allah « .

« Nous n’allons pas beaucoup parler de la situation de Mahrez, parce que beaucoup de gens interprètent cela à leurs manières et sortent les choses de leur cadre sportif », a-t-il ajouté.

Dans le même sillage, le porte-parole a souligné : « le sélectionneur national Djamel Belmadi est au courant de tout. Il sait ce qui est bon pour ses éléments et il a la pleine liberté de donner une pause à ses joueurs. »

Par ailleurs, il est utile de rappeler que les Fennecs s’apprêtent à voyager au Cameroun, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations, qui donnera son coup d’envoi ce dimanche 9 janvier, et s’étalera jusqu’au 6 février de l’année en cours.