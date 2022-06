Absence à la cérémonie des JM Oran 2022 : Soolking rompt le silence

Le chanteur algérien Abderraouf Derradji, connu sous le nom de « Soolking », a été largement critiqué pour avoir diffusé des informations selon lesquelles il ne souhaitait pas participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux méditerranéens.

L’artiste algérien, qui a acquis une grande notoriété ces dernières années, a exprimé son mécontentement face à l’actualité qui circule circulation et a décidé de sortir de son silence en répondant à ses détracteurs, ce lundi 27 juin 2022.

Abderraouf Derradji a déclaré qu’il n’avait reçu aucune invitation à assister à l’événement sportif. En effet, Soolking, via « Story » sur son compte Instagram officiel, a adressé un message à ceux qu’il appelle « les pages qui n’ont aucune crédibilité auprès des vrais Algériens qui savent distinguer les vrais patriotes des faux patriotes, et qui se cachent derrière les pages déformer et insulter les gens », disant : « Vous ne pourrez pas enlever l’amour de l’Algérie à un jeune Algérien nommé Abderraouf. »

Le chanteur algérien a ajouté : « Je tiens à préciser que je n’ai jamais hésité dans ma solidarité avec mon pays ».

Soolking menace de recourir à la justice

Abderraouf Derradji a expliqué que certains ont répandu de fausses rumeurs à son sujet pour entacher son image concernant son refus d’assister à l’événement sportif méditerranéen.

Soolking a affirmé qu’il aura recours à la justice, concernant ceux qui répandent ces rumeurs selon lui, son patriotisme a été bafoué.

L’artiste a conclu, en disant : « Je suis fier des athlètes et de voir mon pays accueillir la 19ème édition des Jeux Méditerranéens« .

En réponse à la story de Soolking, certains pionniers des médias sociaux algériens ont critiqué la réponse de ce dernier, affirmant qu’il n’avait pas besoin d’invitation pour assister et promouvoir la manifestation.