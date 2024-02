Abo Nassab, Vermines et Night Swim au cinéma Garden City ces 8 et 9 février

Le cinéma Garden City invite chaleureusement les spectateurs à profiter de ces projections et à partager des moments mémorables en famille ou entre amis. Avec un programme aussi diversifié, chacun trouvera son bonheur et passera un agréable moment devant le grand écran.

Un jeudi riche en émotions

Ce week-end, le cinéma Garden City propose une sélection variée de films pour divertir les cinéphiles. Jeudi soir, les projections débutent à 20h10 avec le classique « Les Trois Mousquetaires », suivi à la même heure par le captivant « Night Swim ». À 22h20, les spectateurs auront l’occasion de découvrir « Wonka », une adaptation moderne de l’histoire de Charlie et la chocolaterie, et à 22h35, une autre séance de « Night Swim » est prévue pour ceux qui souhaitent prolonger leur soirée.

À LIRE AUSSI : Night Swim, Migration et Vermines au cinéma Garden City ces 2 et 3 février

L’action à l’honneur ce vendredi

Pour ceux qui prévoient de se divertir dès vendredi après-midi, le cinéma Garden City ouvre ses portes à 15h00 avec « Abou Nassab » et « Aquaman 2 », deux films qui promettent une aventure palpitante. À 17h10, les cinéphiles pourront découvrir « Migration », suivi à 17h35 d’une séance de « Night Swim ». À 19h05, « Wish » offre une histoire touchante, suivi de « Wonka » à 19h45. La soirée se poursuit avec « The Hunger Games » à 21h10, suivi à 22h15 par une autre projection de « Night Swim ».

À LIRE AUSSI : Wonka, Aquaman 2 et Vermines au cinéma Garden City ces 25 et 26 janvier

Les amateurs de cinéma auront l’embarras du choix ce week-end au cinéma Garden City. Que ce soit pour des aventures épiques, des histoires captivantes ou des moments de détente, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.