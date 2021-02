Abdelaziz Rahabi réagit à la libération des détenus d’opinion

Le Chef de l’État a annoncé, vendredi dernier, la signature d’un décret portant grâce présidentielle au profit d’un plusieurs de détenus d’opinions, la décision a fait réagir plusieurs partis politiques, et personnalités nationales.

L’ancien diplomate et homme politique algérien, Abdelaziz Rahabi, a commenté aujourd’hui, de sa part cette décision prise par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

En effet, dans un communiqué rendu public, sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Communication estime que cette décision, est « un geste d’apaisement », de la part du président de la république.

L’espoir d’une perspective d’ouverture politique plus large.

Dans le même sillage, Abdelaziz Rahabi affirme que, la grâce présidentielle, « donne l’espoir d’une perspective d’ouverture politique plus large ».

Selon lui, « Les pouvoirs publics doivent saisir cette opportunité pour mettre en place toutes les conditions légales pour que la privation de liberté pour l’expression d’une opinion ne se reproduise plus dans notre pays ».

Ainsi, le diplomate invité les autorités algériennes, à « veiller à la préservation du droit du citoyen à la liberté et à la dignité ».

En outre, Rahabi estime que, « En toutes circonstances, seuls le dialogue, la concertation et le respect mutuel sont de nature établir la confiance, à assurer la stabilité et à favoriser l’avènement d’une Algérie plus juste et plus forte ».

Il est à noter que, Trente-trois (33) détenus, dont 21 condamnés définitivement à des peines de prison ferme pour des actes liés à l’utilisation des réseaux sociaux ou commis lors de rassemblements, et 12 n’ayant pas écopé de peines définitives, mais impliqués dans des actes similaires ont été élargis, vendredi,