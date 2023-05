Abderrezak Makri : « J’ai la volonté et la capacité de devenir président de l’Algérie »

Abderrazak Makri est une personnalité politique algérienne ayant dirigé le parti islamiste « Mouvement de la Société pour la Paix » (MSP) pendant deux mandats complets. Bien qu’il ait quitté la présidence de son parti, la deuxième force politique du parlement algérien, il n’a pas quitté la scène politique pour autant.

Dans cette interview exclusive accordée au journal «Al-Quds Al-Arabi», il parle pour la première fois de la possibilité de se présenter aux élections présidentielles de l’année prochaine, affirmant clairement qu’il a la volonté et la capacité de devenir président de l’Algérie. Il se demande toutefois si l’opportunité de rivaliser avec le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, s’il décide de se présenter pour un deuxième mandat, est réellement présente.

Les élections présidentielles de 2024 seront certainement placées sous le signe de la résistance politique. Abderrazak Makri affirme que si un dialogue avec le président et les autorités devait avoir lieu avant les élections, cela permettrait de mieux comprendre la situation. Pour lui, comme pour tout militant politique ayant consacré sa vie à la lutte, les élections présidentielles dépendent de trois facteurs clés : la volonté, la capacité et l’opportunité.

Une possible candidature de Makri à la présidence algérienne

En effet, dans cette entrevue exclusive accordée à « Al-Quds Al-Arabi », Abderrazak Makri a déclaré qu’il avait la volonté et la capacité de devenir président de l’Algérie. Toutefois, il s’interroge sur la véritable opportunité de concourir contre le président Abdelmadjid Tebboune, si ce dernier se présente pour un second mandat. Il reste donc incertain quant à une éventuelle candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Abderrazak Makri exprime sa forte volonté de devenir président de la République pour réaliser ce qu’il a toujours aspiré à accomplir : servir son pays et le développer en assurant le bien-être de la société, la dignité des citoyens, la force et la protection de la nation, et en contribuant à la renaissance de la nation arabe et islamique, ainsi qu’à la libération de la Palestine.

Le dirigeant islamiste s’estime capable d’assumer la responsabilité de la plus haute fonction de l’État grâce à sa longue expérience en politique, sa surveillance du gouvernement à travers le parlement, sa direction du MSP et de ses institutions, sa vaste culture et la fondation d’institutions intellectuelles et éducatives productrices de programmes et d’alternatives.

Pour conclure, il a également mis en place un programme alternatif et un réseau de compétences qui ont travaillé avec lui, venant de différents horizons et domaines d’expertise.

