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Qui est Abdelnour Soualhia, la surprise de Hemdani pour l’Algérie ?

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Ahmed Saifi
3 min de lecture
Qui est Abdelnour Soualhia, la surprise de Hemdani pour l’Algérie ?
Le défenseur Abdelnour Soualhia disputant un match avec Telstar en Eredivisie
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À quelques jours de l’annonce de sa première liste en tant que sélectionneur de l’Algérie, Brahim Hemdani pourrait créer la surprise dans le secteur défensif. Un joueur quasiment inconnu du grand public il y a encore quelques mois ferait partie de la présélection des Fennecs..

Son nom : Abdelnour Soualhia, défenseur central de 25 ans qui évolue à Telstar, en Eredivisie. Rien n’est encore officiel, mais sa présence dans la liste élargie du nouveau staff intrigue déjà les observateurs.

Pourquoi Abdelnour Soualhia figure dans la présélection de l’Algérie ?

D’après DZfoot, Soualhia fait partie de la liste élargie constituée par le staff de Brahim Hemdani. Sa présence dans le groupe final n’est toutefois pas garantie, cette liste définitive devant être annoncée avant le 20 septembre.

Son inclusion reste notable, car le joueur possède une expérience limitée au plus haut niveau. Il n’a par ailleurs aucune sélection internationale à son actif.

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À lire aussi : Brahim Hemdani nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie

Un parcours parti de la cinquième division française

Né à Angoulême, dans le centre-ouest de la France, Soualhia s’est formé dans les rangs de son club de sa ville natale, puis à Limoges et à Trélissac. En 2021, il évoluait encore à Cognac, en National 3, soit la cinquième division du football français.

Il a ensuite gravi deux échelons en rejoignant Avoine en National 1, avant de signer au Puy-en-Velay en National, en 2024. Cette progression, échelon après échelon, a fini par attirer l’attention des recruteurs néerlandais.

Une saison réussie au Puy qui change tout

Lors de la saison 2025-2026, Soualhia dispute 23 matchs et inscrit deux buts avec Le Puy. Cette campagne convaincante attire les regards d’AZ Alkmaar, l’un des clubs majeurs du championnat néerlandais.

Le club signe le défenseur gauche de 1,94 mètre en tant qu’agent libre, cet été, pour un contrat de deux ans assorti d’une option pour une saison supplémentaire. AZ Alkmaar le prête dans la foulée à Telstar.

Un début tonitruant en Eredivisie

C’est aux Pays-Bas que la carrière de Soualhia prend un tournant. Il s’impose rapidement à Telstar et marque les esprits dès ses deux premières apparitions, avec un but et une passe décisive à la clé.

Sa présence physique n’est pas son seul atout. Gaucher, solide dans les duels, il se montre également à l’aise pour relancer proprement depuis l’arrière. Cette qualité pourrait séduire le staff de Hemdani, dans un secteur où Ramy Bensebaini reste la référence algérienne sur le flanc gauche.

Interrogé par le média Anti Chambre, Soualhia a expliqué préférer « jouer le ballon proprement » plutôt que de simplement dégager. Il a également désigné la relance depuis la défense comme l’une de ses principales qualités. AZ Alkmaar avait, de son côté, salué son potentiel physique et sa capacité à s’adapter rapidement au football néerlandais.

À lire aussi : Mahrez et Mandi seront présents pour le premier match de Hemdani

Bounedjah, Brahimi et Belaili aussi dans la présélection ?

Selon les mêmes informations, les anciens internationaux Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi et Youcef Belaili figureraient également dans le groupe élargi. Ce mélange suggère que le nouveau duo Hemdani-Yahia ne cherche pas à trancher entre joueurs expérimentés et nouveaux talents pour bâtir son projet.

Soualhia représente justement l’autre bout de ce spectre. À 25 ans, sans expérience internationale et avec seulement quelques semaines de haut niveau aux Pays-Bas, son cas s’apparente à un pari calculé de la part du staff technique.

Direction le 20 septembre pour connaître la liste finale

La prochaine étape consiste désormais à confirmer sa place, de la liste préliminaire au groupe final. Si ce pari réussit, la trajectoire du joueur, partie de la cinquième division française, franchira alors une nouvelle étape significative.

À lire aussi : Contrat, durée, objectif : ce que la FAF attend de Brahim Hemdani

AS

Ahmed Saifi

Journaliste senior – Politique, actualité nationale et société

Ahmed Saifi est journaliste senior au sein de la rédaction d'Algerie360. Fort de plus de vingt années d'expérience dans le journalisme, il suit et analyse les grands enjeux politiques, institutionnels et sociaux qui façonnent l'actualité algérienne.

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