Abdelmadjid Tebboune : l’Algérie récupère 30 milliards de dollars et relance ses investissements

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé avec force que l’État algérien ne relâchera pas sa lutte contre la corruption et continuera d’œuvrer pour récupérer les biens et fonds spoliés durant la période dite de « la bande ». Selon ses déclarations, l’Algérie a déjà réussi à restaurer près de 30 milliards de dollars en actifs financiers et immobiliers détournés.

Lors d’un discours prononcé devant les cadres et le personnel de l’Armée nationale populaire, diffusé vendredi soir par la télévision publique, le chef de l’État a mis en avant la coopération internationale dans cette démarche. Il a particulièrement salué l’Espagne, qu’il a qualifiée de « pays ami », pour la restitution d’un hôtel cinq étoiles ayant appartenu à un homme d’affaires algérien et acquis à partir de fonds détournés. Le président Tebboune a également indiqué que d’autres pays européens ont exprimé leur volonté de soutenir l’Algérie dans la récupération d’autres avoirs spoliés, ouvrant la voie à un renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment et l’évasion de capitaux.

Cette action traduit une volonté ferme de restaurer la justice économique et sociale, tout en renforçant la confiance des citoyens et des investisseurs dans les institutions nationales. Elle s’inscrit dans un cadre stratégique visant à protéger les ressources nationales, à sécuriser le patrimoine public et à garantir que les fruits du développement profitent à l’ensemble de la population.

Développement économique et relance des investissements

Parallèlement à la lutte contre la corruption, le président Tebboune a mis en avant le dynamisme de l’économie nationale. Il a souligné que 17 000 projets d’investissement sont actuellement examinés via le guichet unique, qu’il a décrit comme « l’ennemi juré de la corruption et de la bureaucratie ». Cette initiative vise à simplifier les procédures administratives, accélérer le traitement des projets et encourager l’investissement privé, tant national qu’étranger.

Selon le président, l’Algérie connaît aujourd’hui une reconnaissance croissante de la part des institutions financières et économiques internationales, grâce à des indicateurs de croissance particulièrement favorables. Le pays enregistre ainsi le taux de croissance le plus élevé de la région méditerranéenne, renforçant sa position sur le plan économique et sa crédibilité auprès des partenaires internationaux.

Ces avancées témoignent d’un équilibre entre la rigueur institutionnelle et la promotion de l’investissement, deux leviers essentiels pour garantir un développement durable et inclusif. En combinant la lutte contre la corruption avec la modernisation de l’administration et le soutien aux entrepreneurs, l’Algérie entend non seulement récupérer les richesses perdues, mais également créer un environnement favorable à la prospérité économique et sociale pour les années à venir.