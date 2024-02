Tebboune célèbre les anniversaires de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures.

Dans son message, le président Abdelmadjid Tebboune rend hommage à l’histoire et aux réalisations de l’Algérie à l’occasion du 67e anniversaire de l’UGTA et du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Selon le texte fournit par l’APS, il affirma :

« Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son messager, A l’occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (24 février 1956) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971), nous observons une halte pour nous remémorer des positions et des événements nationaux historiques, qui renforcent notre volonté et notre détermination à poursuivre la marche vers l’établissement de l’Etat-nation, fort par son histoire et son peuple, et à préserver notre unité de rang dans un monde agité, où nous faisons face, dans l’étape actuelle, aux retombées des bouleversements régionaux et internationaux…et aux défis des velléités hostiles à notre pays. »

Il met en avant l’unité et la résilience du peuple algérien, notamment durant les années difficiles de la tragédie nationale, et souligne l’importance de s’inspirer des sacrifices des pionniers de l’UGTA et des martyrs, dont le chahid Abdelhak Benhamouda.

Célébration de l’anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures

Le président Tebboune réaffirme son appui aux travailleurs, évoquant la marche de l’Algérie vers une ère nouvelle, exempte de corruption et d’injustice, et souligne les mesures prises pour améliorer la condition des travailleurs, y compris « la lutte contre les spéculateurs et les provocateurs de pénuries qui saisissent les occasions pour attenter à la stabilité sociale, notamment à la veille du mois sacré de Ramadhan. »

Par la même occasion, il célèbre l’anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, rappelant l’effort national pour maintenir la production et souligner l’importance stratégique de l’Algérie dans le marché énergétique mondial. Le président met en lumière l’engagement de l’Algérie dans la transition vers des énergies nouvelles, mentionnant le potentiel du pays dans le domaine de l’énergie solaire et l’ambition de développer l’hydrogène vert.

Dans le même communiqué, nous pouvons lire :

« Nous demeurons convaincus que les ressources humaines hautement qualifiées dans ce secteur vital feront la différence dans le processus de transition vers les énergies nouvelles, en ce sens que notre pays dispose, en plus des avantages dans la pyramide des sources énergétiques que lui procure le gaz et le pétrole, d’un potentiel important dans le domaine de l’énergie solaire, d’un vaste réseau électrique et d’infrastructures nationales et internationales de transport du gaz naturel, en sus d’un tissu industriel lié, notamment, à la production de l’ammoniac et de l’hydrogène. »

En conclusion, le président Tebboune salue les efforts du secteur de l’énergie et des mines et la contribution significative du Groupe Sonatrach à l’économie nationale et au-delà, dans un contexte de changements énergétiques mondiaux, affirmant l’engagement de l’Algérie dans la dynamique mondiale liée à la transition énergétique et environnementale.