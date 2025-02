Abdellaoui lourdement sanctionné après avoir insulté l’arbitre

La commission de discipline a rendu son verdict sur l’affaire Abdellaoui. Elle a lourdement sanctionné le joueur.

Ayoub Abdellaoui a fait un grave dérapage lors du derby MCA-CRB en Coupe d’Algérie. Il a proféré des insultes envers l’arbitre assistant.

La vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux, n’est pas passée inaperçue de la Commission de discipline. Cette dernière, a convoqué le joueur pour la séance d’hier matin et c’est cet après-midi qu’elle a prononcé au verdict. Le moins que l’on puiss dire, c’est qu’elle l’a lourdement sanctionné.

Quelles sont les sanctions infligées sur Abdellaoui ?

En effet, le capitaine du Mouloudia a écopé de six matchs de suspension.

« Suite à l’examen des pièces versées au dossier, et aux rapports des officiels de la rencontre. Après avoir auditionné le joueur Abdellaoui Ayoub devant la commission de discipline, ce dernier reconnu avoir tenu des propos injurieux. Après avoir utilisé les moyens audiovisuels conformément à l’article 5 du code disciplinaire de la FAF. La commission constate que le joueur concerné a tenu des propos injurieux portant atteinte à la dignité et a l’honneur d’un officiel de match. La commission décide : Abdellaoui, propos injurieux portant atteinte à la dignité et a l’honneur d’un officiel de match Sanction : Six (06) matchs de suspension fermes », lit-on dans le procès verbale de la CD.

Le défenseur international devra également s’acquitter d’une amende de 50.000 DA.

A noter que le joueur de l’US Biskra, Abdeldjalil Saâd, a écopé la même sanction et ce, pour avoir tenu » des propos injurieux portant atteinte à la dignité et a l’honneur d’un officiel de match ». Un incident qui s’est produit lors du match USB-USMA à Biskra.

Ainsi, la Commission de discipline aura frappé d’une main de fer. Des sanctions qui serviront de leçon pour les autes joueurs du championnat.