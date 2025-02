Abdellaoui : « Je suis fautif, je demande pardon »

Ayant proféré des insultes envers l’arbitre, Ayoub Abdellaoui reconnait sa faute. Il s’excuse auprès des passionnés du ballon rond en Algérie et espère que sa sanction soit revue à la baisse.

Une semaine après l’incident, Ayoub Abdellaoui reconnait avoir fait un dérapage lors du derby USMA-CRB en Coupe d’Algérie. C’est la raison pour laquelle il a présenté ouvertement ses excuses. « C’est un comportement qui n’honore pas Abdellaoui et un grand club comme le Mouloudia. Je suis fautif, je l’avoue, je m’excuse devant tout le monde », a-t-il avoué, pour sa première sortie médiatique.

« C’est juste après l’incident que j’ai senti avoir commis une faute grossière. Peut-être le grand enjeu du match et le fait d’être menés par un but à zéro que j’ai fini par perdre mes nerfs dans les derniers instants de la rencontre (…) J’espère que la page sera définitivement tournée et que mes excuses soient acceptées par tous ceux qui ont vu l’action », a-t-il ajouté.

Ayant écopé de six matchs de suspension fermes, il souhaiterait que sa sanction soit revue à la baisse. « Six matchs de suspension, je pense que c’est un peu trop. Ainsi, je souhaiterais que ma sanction soit revue à la baisse. La direction du club a introduit un recours et on attend une réponse favorable », a-t-il indiqué.

Abdellaoui espère une convocation en EN A’

Par ailleurs, Ayoub Abdellaoui se dit ambitieux d’être convoqué en sélection nationale A’ par Madjid Bougherra. « Je pense que n’importe quel joueur qui évolue en championnat national a la sélection nationale A’ dans un coin de la tête. Je ferai de mon mieux pour être dans la liste », espère-t-il.

Le retour du sélectionneur national Madjid Bougherra semble en sa faveur car il le connait bien. « Bougherra me connait bien car je faisais toujours partie de ses plans. On avait passé de bons moments ensembles, en Coupe Arabe et au CHAN, j’espère qu’il va de nouveau compter sur moi en prévision des prochaines échéances », a-t-il ajouté.

Rappelons que Madjid Bougherra a acté son retour à la sélection nationale des locaux le 12 décembre dernier. Il aura pour mission de la mener à conserver son titre arabe, lors du tournoi qui aura lieu la fin de l’année en cours.