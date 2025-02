Abdellaoui convoqué par la Commission de discipline et risque gros

Ayoub Abdellaoui a proféré des insultes contre l’arbitre assistant lors du derby MCA-CRB en Coupe d’Algérie. Convoqué par la Commission de discipline pour audition, il risque pas moins de quatre matchs de suspension.

Le MC Alger a défié dimanche dernier le CR Bélouizdad, dans le cadre du 1/16e de finale de la Coupe d’Algérie. Menés au score depuis la 48e minute, les joueurs du Mouloudia ont fini par perdre leurs nerfs dans les derniers instants du match. Mais Ayoub Abdellaoui a franchi toutes les lignes rouges.

En effet, le joueur a proféré des insultes envers l’arbitre assistant. Une scène qui s’est produite au su et au vu de tout le monde. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on entend bien le capitaine du Mouloudia insulter ouvertement la maman de l’arbitre de touche. Mais le plus intrigant, c’est le silence de ce dernier, qui n’a pas signalé le joueur auprès de l’arbitre principale pour éventuellement l’expulser et mentionner ce grave dérapage sur la feuille du match.

Quelle sanction risque Abdellaoui ?

Mais l’incident n’est pas passé inaperçu de la Commission de discipline. Cette dernière, a suspendu le défenseur international de 32 ans jusqu’à audition.

Ce dernier est convoqué pour la séance de jeudi (11h). Il sera entendu par les membres de la Commission où il aura l’occasion pour se défendre.

Une fois le joueur auditionné, la CD va prononcer au verdict. Apparemment, Abdellaoui devrait écoper d’une sanction de pas moins de quatre matchs et devrait s’acquitter d’une amende de 40.000DA, conformément à l’article 58 du Code disciplinaire.

Les arbitres du match convoqués par Abid-Charef

Selon nos confrères d’El-Khabar, le président de la Commission fédérale de l’arbitrage, Mehdi Abid-Charef, a décidé de convoquer les arbitres ayant dirigé le derby MCA-CRB.

D’abord, il va demander des explications sur les erreurs d’arbitrage commises lors du match. Le « referee » Benyahia a été dépassé par les évènements du derby, où il n’a pas sifflé au moins deux pénaltys flagrants, un pour le CRB et un autre pour le MCA. Sans oublier la faute grave commise par le milieu du terrain du CRB Raouf Benguit sur un joueur adverse, où il aurait mérité un carton rouge.

Concernant les propos injurieux proférés par le capitaine du MCA, Ayoub Abdellaoui, le président de la commission d’arbitrage interrogera les arbitres, particulièrement l’assistant Houari qui a entendu l’insulte, sur les raisons de la non-expulsion du joueur du Mouloudia, alors que les images télévisées ont documenté l’ensemble de l’incident.