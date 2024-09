Abdelkrim Saifi décroche le Prix littéraire Lorientales 2024

L’écrivain franco-algérien Abdelkrim Saifi a remporté le Prix littéraire Lorientales 2024 suite à sa participation à cette 13e édition avec le roman « Si j’avais un franc » qu’il a publié chez Anne Carrière en 2023.

« Si j’avais un franc » est un récit captivant, qui a su séduire les membres du jury avec son intrigue poignante. Ils l’ont élu comme lauréat du deuxième tour avec 11 voix sur 18.

Inspiré de l’histoire de ses propres parents, Abdelkrim Saifi relate dans son roman les sacrifices des parents immigrés pour leurs enfants.

Abdelkrim Saifi a remporté le Prix littéraire Lorientales 2024

Après la publication de la bibliographie « Pasteur ou la rage de vaincre » qui a vu le jour en 1996, et qui a connu un véritable succès auprès de ses fans. Abdelkrim Saifi revient sur la scène de la littérature avec « Si j’avais un franc« . Ce roman, écrit avec une grande sensibilité, suit le quotidien des parents et leurs sacrifices pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. L’histoire s’appuie sur le vécu des parents de l’auteur, qui ont quitté leur région à Biskra, en Algérie, pour rejoindre Hautmont, une ville située dans le nord de la France.

🟢 À LIRE AUSSI : France : l’écrivain Abdelkrim Saïfi lauréat du Grand prix Lions de littérature 2024

Les membres du jury du Prix littéraire Lorientales 2024 ont encensé le roman et l’ont qualifié d’une œuvre précieuse et positive. Ainsi, ils soulignent qu’il s’agit d’une ode à l’intégration et d’un récit romancé, porteur d’espoir. Ils ont également salué l’émotion et l’authenticité véhiculées dans le livre.

En effet, bien que le roman « Si j’avais un franc« traite des thématiques complexes, celles-ci sont abordées avec fluidité et justesse de ton, loin de la victimisation.

« Si j’avais un franc« , l’aboutissement d’une carrière riche en succès

Abdelkrim Saifi a reçu sa récompense ce 7 septembre 2024 avec une grande émotion, qu’il a exprimé en affirmant que ce livre est un hommage à ses propres parents ainsi qu’à tous les hommes et les femmes qui choisissent l’immigration tout en restant attaché à leur terre mère.

Toutefois, il est important de souligner que l’écrivain Abdelkrim Saifi a déjà reçu de nombreuses prestigieuses récompenses au cours de sa carrière dans l’univers littéraire. Parmi ces récompenses, il a reçu :

Le Prix du roman de la Grande Mosquée de Paris ;

Le Grand prix national de littérature du Lions Club ;

Le Prix des lycéens de la Fondation Lagardère ;

Par ailleurs, Abdelkrim Saifi ne s’est pas limité à l’exercice de la plume, car son parcours est jalonné de diverses expériences professionnelles. Il a été journaliste pendant 18 ans chez Le Nouvel Observateur et La Voix du Nord. Puis, il s’est réorienté vers l’enseignement, et il a exercé ce métier à l’université de Lille avant de devenir présidant d’une fondation de recherche.

🟢 À LIRE AUSSI : « Monsieur Aznavour »: la légende française renaît grâce à la transformation bluffante de Tahar Rahim