Abdelkrim Benmbarek nouveau secrétaire général (SG) du parti FLN

Originaire de la wilaya de Batna, cet ancien élu à l’Assemblée nationale populaire (APN) de 2002 à 2007 est un enseignant à la retraite et auteur de plusieurs livres éducatifs. Depuis 2021, il est également élu à l’APW d’Alger.

Abdelkarim Benmbarek est membre de l’Organisation nationale des enfants de Moudjahidine et occupe le poste de mouhafedh FLN de la Kasma de Bouzaréah (Alger) depuis 2020. Cependant, il est connu pour avoir été marginalisé pendant de nombreuses années en raison de ses prises de position tranchées. Il avait notamment postulé pour les sénatoriales, mais a été écarté par le secrétaire général sortant du FLN, qui l’a également poussé à quitter la mouhafada de Bouzaréah.

Par ailleurs, hier au troisième jour des travaux du 11ème Congrès du parti tenus au Centre international de Conférences « Abdellatif-Rahal », les membres du Comité central (CC) du parti du Front de libération national (FLN) ont été élus. La liste des 351 membres du CC a été approuvée par les délégués du congrès.

Le Comité central est la plus haute instance du parti durant l’entre-deux-congrès, et est responsable devant le Congrès et chargée de l’élection du SG du parti pour un mandat de 5 ans.