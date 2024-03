Abdelkader Grieux : une étoile montante dans “Al-Rihan”

Pour ce ramadan 2024, une nouvelle série fait parler d’elle : “Al-Rihan”. Cette production, qui mêle drame familial et suspense, est portée par l’acteur prometteur Abdelkader Grieux.

“Al-Rihan” se déroule dans un univers où les complots familiaux et les secrets enfouis forment le cœur d’une intrigue complexe. Abdelkader Grieux y incarne le rôle principal, un homme qui, après avoir été emprisonné à tort, se retrouve plongé dans un labyrinthe de mystères et de révélations.

“C’était un défi de taille”, confie Grieux. “Chaque scène était une découverte, un pas de plus vers la compréhension des dynamiques profondes de mon personnage.”

Des rôles profonds

L’équipe d’acteurs, décrite par Grieux comme étant d’une “compétence exceptionnelle”, apporte une dimension supplémentaire à la série. “Leur professionnalisme a enrichi mon expérience et a rehaussé la qualité de ma prestation”, affirme-t-il.

La série a su captiver un public vaste grâce à la justesse de son interprétation et à la complexité de ses personnages tels que Mohamed Khassani, Zahra Harkat, Jamila Arras, Yasmin Ben Daoud, et d’autres. Chacun apporte sa propre profondeur et complexité au récit, enrichissant l’histoire de nuances et d’émotions qui captivent le public et contribuent à l’atmosphère intrigante de la série.

La série “Al-Rihan” promet de nous tenir en haleine avec ses rebondissements et la brillante interprétation de Grieux. Elle sera diffusée sur la plateforme de streaming شاهد (Shahid), ainsi que sur les chaînes de télévision السومرية (Alsumaria) et النهار (Ennahar).

