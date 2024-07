Le ministère de santé répond aux besoins urgents de Béjaïa avec un nouvel hôpital

En janvier dernier, le Ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a effectué une visite de suivi à Béjaïa, marquant une étape clé pour le développement des infrastructures sanitaires de la région.

Lors de cette visite, il a pris la mesure des besoins urgents des résidents et des autorités locales, en particulier en ce qui concerne le nouvel hôpital de Tazmalt, doté de 60 lits. Cette visite a permis de faire un état des lieux des infrastructures existantes et de constater les besoins immédiats en matière de soins de santé.

Mise en service des urgences en Janvier 2024

D’après un communiqué du ministère, le service des urgences de cet établissement a été mis en service dès janvier 2024. Cette décision vise à rapprocher les soins de santé des habitants de Tazmalt et à alléger la pression sur l’hôpital d’Akbou.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie n’a souffert d’aucune pénurie en médicaments en 2023 (Ministre de la Santé)

Ce pas en avant reflète la volonté du ministère de répondre rapidement aux besoins de la population en matière de soins d’urgence. Les habitants de la région ont ainsi pu bénéficier d’un accès immédiat à des soins d’urgence, réduisant ainsi le temps de réponse en cas de situations critiques.

Préparations pour l’inauguration en Octobre 2024

L’inauguration officielle de l’hôpital est prévue pour octobre 2024. Les préparatifs comprennent la nomination de :

Médecins spécialistes,

Infirmiers,

Agents de service,

La mise à disposition d’équipements médicaux essentiels, comme un scanner, dont l’installation est en cours.

Le ministère a souligné que toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer le bon fonctionnement de cet équipement, conformément aux normes requises. Cette étape est cruciale pour garantir que l’hôpital soit pleinement opérationnel et capable de répondre aux besoins diversifiés de la population.

🟢 À LIRE AUSSI : Conditions aux urgences, les médecins généralistes alertent et veulent saisir Tebboune

La préparation pour l’inauguration implique également la finalisation des aspects administratifs et réglementaires, comme l’émission du cadre réglementaire pour l’hôpital.

Ce cadre assurera que l’établissement fonctionne selon des standards élevés de sécurité et de qualité des soins. Les médecins et le personnel soignant recrutés seront formés et prêts à offrir des soins spécialisés, répondant ainsi aux divers besoins médicaux des patients.

Le cadre réglementaire et les standards de sécurité

Par ailleurs, l’hôpital de Tazmalt bénéficiera d’un cadre réglementaire clair, à l’instar des autres hôpitaux du pays. Le ministère de la Santé insiste sur l’importance de fournir toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires avant la mise en service de toute structure de santé.

Cette démarche vise à garantir la sécurité des usagers et à assurer une prise en charge optimale des patients, selon les normes fondamentales de fonctionnement. Cette approche proactive permet de prévenir les incidents et d’assurer que tous les aspects de la prestation des soins soient couverts avant l’ouverture.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle visite d’inspection du wali d’Alger : quand sera livré l’hôpital de Mahelma ?

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a réitéré l’engagement de son département à offrir des services de santé de qualité, accessibles à tous les citoyens. La mise en service des urgences de l’hôpital de Tazmalt et les préparations pour son inauguration démontrent la détermination du ministère à répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population de Béjaïa.